Shyamlal Bihari Lal Death : भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई, जब अचानक उत्तर प्रदेश के फरीदपुर विधानसभा सीट से विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल की मौत की खबर सुनी। यह घटना तब घटी जब बरेली के सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री की बैठक चल रही थी।

बैठक के दौरान आया हार्ट अटैक

जानकारी के मुताबिक, सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री की बैठक के दौरान बीजेपी विधायक श्याम लाल को अचानक हार्ट अटैक आ गया। आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत बता दिया।

सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

वहीं इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। बीजेपी विधायक की आकस्मिक निधन पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा कि, जनपद बरेली के फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र से माननीय विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि।

सीएम योगी ने आगे लिखा कि, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!

दूसरी बार विधायक बने थे श्याम लाल

बता दें कि डॉ श्याम बिहारी लाल ने साल 2022 में फरीदपुर सीट से दूसरी बार जीत हासिल की थी। उससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के डॉक्टर सियाराम सागर को हराया था। वहीं अब उनकी आकस्मिक मौत ने राजनीतिक गलियारों को सन्न कर दिया है।

