बहराइच में फिर भेड़िए का कहर: मां की गोद से मासूम को उठाकर ले गया, वन विभाग के हाथ खाली

Anup Tiwari21 September 2025 - 3:10 PM
UP Wolf Scare
बहराइच में फिर भेड़िए का कहर (फाइल फोटो)

UP Wolf Scare : उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भेड़िये का खौफ दिखाई देने लगे है. बहराइच जिले में पिछली साल की तरह इस बार भी भेड़िये की आदमखोर बनने लगे हैं. जिले के मंझारा तौकली गंदूझाला गांव में शनिवार सुबह मां की गोद से तीन वर्षीय मासूम अंकेश को भेड़िया झपट्टा मारकर उठा ले गया.

मां की चीख सुनकर ग्रामीण लाठी-डंडा लेकर दौड़े, लेकिन भेड़िये और बच्चे का पता नहीं चला. डीएफओ राम सिंह यादव, रेंजर ओंकारनाथ यादव और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. बच्चे की तलाश में ड्रोन की भी मदद ली, पर सफलता नहीं मिली. घटना से ग्रामीणों में दहशत और गुस्सा है.

फखरपुर ब्लॉक के मंझारा तौकली गंदूझाला गांव निवासी रक्षाराम यादव का पुत्र अंकेश मां सरला देवी की गोद में लेटकर सुबह दूध पी रहा था. इसी दौरान भेड़िया तेजी से आया और अंकेश को गोद से खींचकर खेत की ओर भाग गया. देर शाम तक बच्चे का पता नहीं चला. घटना के बाद सहमे ग्रामीण बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं.

इस साल अब तक चार बच्चों को बना चुका है शिकार

इस साल भेड़िया अब तक चार बच्चों को शिकार बना चुका है. तीन जून को गदामार के गढीपुरवा निवासी आयुष (2), 10 सितंबर को मंझारा तौकली के परागपुर निवासी ज्योति (4), 12 सितंबर को भौंरी के बहोरवा निवासी संध्या (4 माह) और अब 20 सितंबर को अंकेश (3) को भेड़िया मां की गोद से उठा ले गया. पिछले वर्ष इसी समय 10 लोग भेड़िये के शिकार हुए थे. अब फिर भेड़िया हमलावर हुए हैं.

कैसरगंज क्षेत्र के तौकली के हरीरामा पुरवा में शनिवार शाम एक बकरी पर भेड़िये ने हमला कर दिया. ग्रामीणों के शोर मचाने पर भेड़िया बकरी को छोड़कर गन्ने के खेत में भाग गया. रेंजर ओंकार नाथ ने बताया कि टीम ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है. 

वन विभाग की पूरी तैयारी

डीएफओ राम सिंह यादव का कहना है कि सरयू कछार घनी झाड़ियों और गन्ने के खेतों से घिरा हुआ है. यही वजह है कि वन्यजीवों को छिपने और अचानक हमला करने का मौका मिल जाता है.

उन्होंने बताया कि इलाके को चार सेक्टरों में बांटकर गश्ती दल को तैनात किया गया है. पांच कैमरा ट्रैप, 15 सोलर सीसीटीवी कैमरे, तीन ट्रैपिंग पिंजरे, दो थर्मल ड्रोन कैमरे निगरानी में लगाए गए हैं. पगमार्क खोजने और ट्रैकिंग की कोशिश लगातार जारी है.

पीड़ित परिवारों से मिले सपा विधायक

भेड़िये के हमले में मासूम की मौत पर शनिवार को सपा विधायक आनंद यादव ग्राम पंचायत मंझारा तौकली के गंदूझाला गांव पहुंचे. विधायक ने पीड़ित परिवारों से बातचीत में कहा कि यहां अब तक तीन बच्चों की मौत हो चुकी है और 12 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग कुछ नहीं कर सका है.

यह भी पढ़ें : नवरात्रि से पहले यूपी में नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, ‘नमो मैराथन’ बनी युवा ऊर्जा का प्रतीक

