Delhi NCRUttar Pradeshराज्य

उत्तर प्रदेश में ‘रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा का जुनून…सुल्तानपुर की मिट्टी ने संजय सिंह का जोश और बढ़ाया

Amzad Khan15 November 2025 - 6:42 PM
2 minutes read
AAP Rozgar Do Padyatra
सुल्तानपुर में ‘रोज़गार दो’ पदयात्रा के दौरान उमड़ी भीड़ - संजय सिंह के साथ जनता की बढ़ती उम्मीदें

AAP Rozgar Do Padyatra : उत्तर प्रदेश की जमीन पर बेरोजगारी, अन्याय और टूटी उम्मीदों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की रोज़गार दो – सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा लगातार जनसमर्थन जुटा रही है. चौथे दिन कूरेभार से कटका तक जो नज़ारा दिखा, वह किसी राजनीतिक शो से कम नहीं बल्कि एक जनलहर जैसा था. हर गाँव, हर बाज़ार, हर चौराहे पर जिस गर्मजोशी से लोगों ने स्वागत किया, उससे साफ महसूस हुआ कि जनता बदलाव चाहती है और यह चाह अब गुस्से से उम्मीद में बदल रही है.

युवाओं की पुकार: रोजगार दो

कूरेभार में बड़ी संख्या में युवाओं ने सांसद संजय सिंह से मुलाक़ात की. उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है और वे चाहते हैं कि उनकी आवाज़ संसद तक पहुँचे. उनके चेहरे पर उम्मीद भी थी और दर्द भी—जैसे कहना चाहते हों कि “हक़ के लिए लड़ने वाला कोई तो खड़ा हो.”

रास्ते भर गुफ्तारगंज, बाबूगंज, पटना चौराहा, कटरा बाज़ार—हर जगह माहौल जोशीला था. जब पदयात्रा रात को कूरेभार पहुँची, तो ठंड और अंधेरा भी लोगों की मोहब्बत को रोक नहीं पाया. लोग रात तक खड़े इंतज़ार करते रहे—यह दृश्य किसी आंदोलन की नहीं, बल्कि परिवर्तन की कदमताल की निशानी थी.

सुल्तानपुर पहुंचकर संजय सिंह हुए भावुक – “यह मेरे लिए आंकड़े नहीं, दर्द है”

जब पदयात्रा सुल्तानपुर पहुँची, तो संजय सिंह का लहज़ा बदल गया. वह भावुक हुए और बोले –

“सुल्तानपुर मेरा घर है… यहां की तकलीफ़ मेरे लिए आंकड़ा नहीं, मेरी अपनी पीड़ा है.”

उन्होंने जिले की हालत पर करारा सवाल उठाया. कहा कि यहाँ की सड़कें किसी जिले की नहीं बल्कि “भेदभाव की कहानी” लगती हैं हर तरफ गड्ढे, हर दिन हादसों का डर. बिजली की हालत भी बेहाल 24 घंटे में मुश्किल से 10 घंटे सप्लाई. दुकानदारों का धंधा ठप, बच्चों की पढ़ाई लचर और आम जनता की ज़िंदगी परेशान.

आशा बहुओं से वादा—“आपकी आवाज संसद तक जाएगी”

आशा बहुओं ने भी पदयात्रा को रोक कर अपनी पीड़ा बताई. बेहद कम मानदेय, भारी जिम्मेदारियां—जैसे उनके काम की कद्र ही न हो. संजय सिंह ने कहा –

“आप मुश्किल वक़्त में लाखों महिलाओं की जान बचाती हैं, मगर आपका हक़ नहीं दिया जाता… मैं आपकी आवाज़ संसद में जरूर उठाऊंगा.”

उनके इस वादे से आशा बहुओं के चेहरे पर सुकून और भरोसा दोनों दिखा.

बीमार सिस्टम, टूटा स्वास्थ्य ढांचा

संजय सिंह ने सुल्तानपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था को “चरमराई हुई” बताया. दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, जांच नहीं—लोग बीमारी से कम और सिस्टम से ज्यादा लड़ रहे हैं. उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज की कागज़ पर एक्स-रे रिपोर्ट वाली घटना का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह पूरे यूपी की हेल्थ सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है.

पेपर लीक: युवाओं के सपनों पर वार

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 8 साल में यूपी में एक भी शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हुई. UPTET, पुलिस भर्ती, RO/ARO – हर परीक्षा पेपर लीक. आयोग हर बार परीक्षा रद्द कर देता है, और युवा अपनी जिंदगी के कीमती साल खो देते हैं.

पेपर लीक अब यूपी की पहचान बन चुका है.

यह बयान भीड़ के अंदर मौजूद युवाओं की मौन निराशा को छू गया.

सुल्तानपुर की लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है

संजय सिंह ने कहा कि जब पदयात्रा सुल्तानपुर पहुँची, तो हजारों लोग बेरोज़गारी, महंगाई और टूटी बुनियादी सुविधाओं के खिलाफ़ इस आंदोलन में शामिल हुए.

यह सिर्फ़ राजनीति नहीं हैयह मेरे घर की लड़ाई है, मेरे लोगों की लड़ाई हैऔर यह आंदोलन तब तक चलेगा, जब तक हक़ नहीं मिलता.

यह भी पढ़ें : लालू परिवार में तूफान…रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति, ‘जयचंदों’ पर खुला हमला – RJD में मची खलबली

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan15 November 2025 - 6:42 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of तरनतारन में आम आदमी पार्टी का ऐतिहासिक तूफान: कांग्रेस-बीजेपी की जमानत जब्त, पंजाब ने दे दिया बड़ा फैसला

तरनतारन में आम आदमी पार्टी का ऐतिहासिक तूफान: कांग्रेस-बीजेपी की जमानत जब्त, पंजाब ने दे दिया बड़ा फैसला

15 November 2025 - 7:04 PM
Photo of लालू परिवार में तूफान…रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति, ‘जयचंदों’ पर खुला हमला – RJD में मची खलबली

लालू परिवार में तूफान…रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति, ‘जयचंदों’ पर खुला हमला – RJD में मची खलबली

15 November 2025 - 6:20 PM
Photo of ओवैसी का गुस्सा फूटा…अखिलेश को क्यों सुना दी खरी-खोटी? बिहार नतीजों पर बढ़ी सियासी गर्मी

ओवैसी का गुस्सा फूटा…अखिलेश को क्यों सुना दी खरी-खोटी? बिहार नतीजों पर बढ़ी सियासी गर्मी

15 November 2025 - 4:21 PM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट में डॉ. शाहीन के नाम के बाद जीएसवीएम कॉलेज ने बोर्ड से हटाया नाम

दिल्ली ब्लास्ट में डॉ. शाहीन के नाम के बाद जीएसवीएम कॉलेज ने बोर्ड से हटाया नाम

15 November 2025 - 3:49 PM
Photo of Bihar Election 2025 : बिहार में किसने पलटा पूरा खेल? बीजेपी–जेडीयू की जीत के पीछे छुपी ये बड़ी वजहें

Bihar Election 2025 : बिहार में किसने पलटा पूरा खेल? बीजेपी–जेडीयू की जीत के पीछे छुपी ये बड़ी वजहें

15 November 2025 - 3:29 PM
Photo of पंजाब विजीलेंस ने 50,000 रुपये रिश्वत लेने वाली डी.डी.पी.ओ. रीडर को किया गिरफ्तार

पंजाब विजीलेंस ने 50,000 रुपये रिश्वत लेने वाली डी.डी.पी.ओ. रीडर को किया गिरफ्तार

15 November 2025 - 2:47 PM
Photo of मिशन चढ़दी कला के तहत बाढ़ पीड़ितों को पंजाब सरकार की राहत राशि का व्यापक वितरण जारी

मिशन चढ़दी कला के तहत बाढ़ पीड़ितों को पंजाब सरकार की राहत राशि का व्यापक वितरण जारी

15 November 2025 - 1:45 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब में जगमगाए भव्य लाइट एंड साउंड शो

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब में जगमगाए भव्य लाइट एंड साउंड शो

15 November 2025 - 12:58 PM
Photo of पौष्टिक आहार और आयुर्वेद पर केंद्रित “भोजन ही दवा है” सेमिनार में विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

पौष्टिक आहार और आयुर्वेद पर केंद्रित “भोजन ही दवा है” सेमिनार में विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

15 November 2025 - 12:41 PM
Photo of अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता, पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस को नहीं मिले

अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर लापता, पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस को नहीं मिले

15 November 2025 - 10:35 AM
Back to top button