9-सीटर चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त, सभी यात्री घायल, क्षेत्रीय विमानन सुरक्षा पर उठीं नई चिंताएं

Ajay Yadav10 January 2026 - 3:33 PM
1 minute read
Rourkela plane crash : ओडिशा के राउरकेला में शनिवार को एक 9-सीटर चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में पायलट समेत विमान में सवार सभी 9 लोग घायल हो गए. दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंचीं और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. अधिकारियों के अनुसार, घायलों की हालत स्थिर है और किसी के जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं है. बताया जा रहा है कि यह विमान इंडियन वन एयर का था.

सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला

बताया जा रहा है कि विमान राउरकेला से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हुआ. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग तुरंत सक्रिय हो गए. रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा. सभी घायलों को चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है, वहीं भुवनेश्वर से पर्यटन विभाग की एक टीम भी मौके पर पहुंच सकती है. प्रशासन ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी. घटना के बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

क्षेत्रीय विमानन सुरक्षा पर नई चिंताएं

बताया जा रहा है कि इस विमान को दोपहर 1:15 बजे राउरकेला में लैंड करना था, लेकिन इसके बजाय उसने जाल्दा के पास इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की. चश्मदीदों ने बताया कि इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान अफरा-तफरी मच गई. अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं, जबकि इस घटना ने क्षेत्रीय रूटों पर विमानन सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं.

