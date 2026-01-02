UP News : उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ‘दस रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी’ डायलॉग से चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर विवादों में घिर गए है. उस पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगा हैं. यह आरोप शादाब के साथ वीडियो बनाने वाली महिला इरम और उसके पति खुर्शीद उर्फ सोनू ने लगाए हैं. ये घटना इंचौली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां खुर्शीद ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है.

खुर्शीद उर्फ सोनू इंचौली थाने पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी इरम और यूट्यूबर शादाब जकाती मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं. खुर्शीद का कहना है कि इरम कई दिनों तक शादाब के साथ बाहर रहती है और जब उसने इस पर आपत्ति जताई, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई. खुर्शीद ने पुलिस को बताया कि उसकी जान को खतरा है और उसे तत्काल सुरक्षा दी जाए.

खुर्शीद ने आरोपों का वीडियो किया वायरल

वहीं, खुर्शीद ने अपने आरोपों को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में उसने सीधे तौर पर शादाब जकाती का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय इलाके तक चर्चा का विषय बन गया. लोगों के बीच इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. वहीं, पुलिस पर भी मामले में त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है.

इरम ने लगाया खुर्शीद पर झूठे आरोप

वहीं, इरम ने अपने पति खुर्शीद के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. इरम का कहना है कि खुर्शीद पैसे न मिलने की वजह से उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं. इरम के मुताबकि, वह शादाब जकाती के साथ केवल काम के सिलसिले में रहती हैं और वही मेहनताना घर के खर्च के लिए इस्तेमाल होता है, उन्होंने यह भी कहा कि पहले उनकी कमाई खुर्शीद ले लिया करते थे. फिलहाल, पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी आरोपों की सत्यता से जाच की जा रही है.

