सोशल मीडिया आज के युग में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपर कुछ न कुछ बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। ऐसे में आज के ट्रेंडिंग दौर में आम लोगों से लेकर बड़े-बड़े उद्योगपति भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आते है। ठीक उसी तरह भारत के फेमस उद्योगपति आनंद महिंद्रा हमेशा से ही एक्टिव दिखाई देते है। बता दें उद्योगपति आनंद महिंद्रा की ट्विटर प्रोफाइल अजीबोगरीब तरीके और कुछ मजेदार वीडियो और पोस्ट से भरा हुआ रहता है। हालांकि लोगों का कहना है कि उनका ट्विटर प्लेटफॉर्म नई चीजों की एक सोने की खान है जो आसानी से किसी को भी हैरान कर सकती है।

यह भी पढ़ें: लालू यादव की तबीयत में नहीं सुधार, AIIMS दिल्ली ले जाने की तैयारी, PM मोदी ने जाना हाल

बता दें महिंद्रा अपने 9.4 मिलियन फॉलोअर्स को अक्सर सोशल मीडिया पर नए पोस्ट से हौरान करते रहते हैं। फिर चाहे वह प्रेरक उद्धरण हो या उनके व्हाट्सएप वंडरबॉक्स का कोई दिलचस्प वीडियो। ठीक इस बार भी महिंद्रा समूह के अध्यक्ष ने एक अद्भुत गाड़ी का वीडियो शेयर करने के साथ लोगों को लुभाना सुनिश्चित किया। तो आइए नजर डालते है आनंद महिन्द्रा द्वारा शेयर किये गए इस वीडियो कि तरफ।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडिओ को आनंद महिंद्रा ने खुद टवीट् करके शेयर किया है। इस वीडियो में साफ देख सकते है कि पहियों से जुड़ी एक मोबाइल डाइनिंग टेबल देख सकते है। हालांकि कुछ लोगों को टेबल के चारों ओर उससे जुड़ी कुर्सियों पर बैठे देखा जा सकता है। बता दे जब वीडियो में आगे बढ़ते है तो साफ देख सकते है कि कैसे पहियों के साथ पूरा, टेबल एक पेट्रोल पंप की ओर जा रहा है। जहां एक शख्स को उसमें ईंधन डालते हुए भी देखा जा सकता है।

I guess this is e-mobility. Where ‘e’ stands for eat… pic.twitter.com/h0HKmeJ3AI