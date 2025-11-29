उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी पिकअप, जांच में जुटी पुलिस

Uttarakhand

Uttarakhand Accident : उत्तराखंड के देहरादून में सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में 1 युवक की मौत हो गई। वहीं दो लोग गंभीर रुप से घायल हैं। टमाटर से भरी पिकअप अचानक 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, यह हादसा हरिपुर कोटि–इच्छाडी मोटर मार्ग पर कालसी डैम के पास हुआ।

मृतक और घायलों की हुई पहचान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिकअप विकासनगर मंडी की ओर जा रही थी। रास्ते में मोड़ आने पर ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी खाई में जा गिरी। पिकअप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। मृतक की पहचान गोविंदा (28) के रूप में हुई। वहीं दो गंभीर रूप से घायल फकीरा (28) और सुनील (26) बताए गए हैं।

स्थानीय लोगों ने की सहायता

हादसा की सूचना व तेज आवाज़ के साथ स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और फौरन पुलिस व एसडीआरएफ (SDRF) को जानकारी साझा की। एसडीआरएफ की टीम ने 100 मीटर गहरी खाई में उतरकर मृतक के शव को बाहर निकाला और घायलों को कंधों पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

