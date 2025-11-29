Uttarakhandधर्म

अर्धकुंभ 2027 : आस्था की डुबकी लगाने के लिए हो जाएं तैयार, शाही व अन्य स्नानों की तिथियां तय

Shanti Kumari29 November 2025 - 3:28 PM
2 minutes read
Haridwar Ardh Kumbh

Haridwar Ardh Kumbh : हाल ही में लगा प्रयागराज का महाकुंभ किसी के लिए अभिशाप तो किसी के लिए वरदान बन गया। इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए विदेशों से भी लोग आए। कुछ लोग किसी मजबूरी वश नहीं जा पाए। लेकिन अब बारी है उत्तराखंड में लगने वाले अर्धकुंभ में डुबकी लगाने की, जिसकी तिथियां अब तय कर दी गई हैं। सबसे खास बात ये है कि इस कुंभ में 4 शाही स्नान शामिल होंगे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते कल यानी 28 नवंबर को हरिद्वार डाम कोठी में अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ कुंभ के तिथियों को लेकर बैठक की। जिसके बाद आधिकारिक रूप से अर्धकुंभ के कार्यक्रम की रूपरेखा की घोषणा की, जिसमें सारी जानकारी की गई।

14 जनवरी से होगी आयोजन की शुरुआत

दरअसल, तय समयसीमा के अनुसार इस भव्य आयोजन की शुरुआत 14 जनवरी 2027 से होगी और यह 20 अप्रैल 2027 तक चलेगा। कुल 97 दिनों तक चलने वाले इस अर्धकुंभ में 10 प्रमुख स्नान होंगे, जिनमें चार शाही अमृत स्नान भी शामिल हैं। यह पहली बार है जब अर्धकुंभ में शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा, जिसे ऐतिहासिक और विशेष कदम माना जा रहा है।

संत समाज ने किया स्वागत

अर्धकुंभ की तिथियों की घोषणा के बाद संत समाज ने इसे पूरी तरह से स्वागतयोग्य बताया। उन्होंने कहा कि यह मेला कुंभ की ही तरह भव्य और दिव्य रूप में आयोजित होगा। लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की उम्मीद जताई जा रही है। संतों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार अर्धकुंभ में भी धार्मिक गरिमा और परंपराओं का पूरा पालन किया जाएगा।

10 प्रमुख स्नान और चार शाही अमृत स्नान

प्रशासन ने अर्धकुंभ 2027 के लिए 10 प्रमुख स्नान निर्धारित किए हैं, जिनमें 4 शाही स्नान भी शामिल होंगे। शाही अमृत स्नान साधु-संतों और अखाड़ों द्वारा किया जाने वाला पवित्र और प्रतिष्ठित स्नान है। इसकी परंपरा 14वीं–16वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई थी और यह सम्मान, आस्था और अखाड़ों की ऐतिहासिक भूमिका का प्रतीक माना जाता है। बता दें कि बैठक में भीड़ नियंत्रण, गंगा घाटों की क्षमता, यातायात प्रबंधन, अस्थायी मार्ग और पार्किंग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

अखाड़ों की सर्वसम्मति

बैठक में शामिल सभी 13 अखाड़ों ने स्नान तिथियों और व्यवस्थाओं पर सहमति जताई। अखाड़ों ने कहा कि सरकार की तैयारियां पूरी तरह से परंपरा, आस्था और अर्धकुंभ की गरिमा को ध्यान में रखकर की गई हैं।

मेले की अवधि और गतिविधियां

हालांकि अर्धकुंभ आधिकारिक रूप से 14 जनवरी 2027 से शुरू होगा, लेकिन मेले की गतिविधियां और तैयारियाँ 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2027 तक चलेंगी। इस दौरान सभी प्रमुख स्नान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अखाड़ों की पारंपरिक पेशवाई आयोजित की जाएगी।

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari29 November 2025 - 3:28 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी पिकअप, जांच में जुटी पुलिस

उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी पिकअप, जांच में जुटी पुलिस

29 November 2025 - 1:51 PM
Photo of टिहरी में बस हादसा : 5 की मौत, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख

टिहरी में बस हादसा : 5 की मौत, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख

24 November 2025 - 3:45 PM
Photo of नैनीताल में भीषण हादसा : बारातियों की कार 60 मीटर खाई में गिरी, तीन की मौत, एक घायल

नैनीताल में भीषण हादसा : बारातियों की कार 60 मीटर खाई में गिरी, तीन की मौत, एक घायल

23 November 2025 - 8:50 AM
Photo of फरीदाबाद, रांची के बाद अब अल्मोड़ा से भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से मचा हडकंप

फरीदाबाद, रांची के बाद अब अल्मोड़ा से भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से मचा हडकंप

22 November 2025 - 8:33 AM
Photo of 25 नवंबर को PM मोदी राम मंदिर के शिखर पर फहराएंगे धर्मध्वजा, हो रही है विशेष तैयारी

25 नवंबर को PM मोदी राम मंदिर के शिखर पर फहराएंगे धर्मध्वजा, हो रही है विशेष तैयारी

19 November 2025 - 6:10 PM
Photo of उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, रजत जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा

उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, रजत जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा

9 November 2025 - 11:30 AM
Photo of रजत जयंती वर्ष में दीप्ति रावत भारद्वाज का आह्वान- सुशासन और जनभागीदारी से सशक्त होगा उत्तराखंड

रजत जयंती वर्ष में दीप्ति रावत भारद्वाज का आह्वान- सुशासन और जनभागीदारी से सशक्त होगा उत्तराखंड

5 November 2025 - 8:00 AM
Photo of आज से शुरू हुआ 78वां वार्षिक संत समागम, समालखा बनेगा श्रद्धा एवं भक्ति का केन्द्र

आज से शुरू हुआ 78वां वार्षिक संत समागम, समालखा बनेगा श्रद्धा एवं भक्ति का केन्द्र

31 October 2025 - 1:33 PM
Photo of छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त

27 October 2025 - 2:32 PM
Photo of केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अगले 6 महीने पूजा होगी ऊखीमठ में

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अगले 6 महीने पूजा होगी ऊखीमठ में

23 October 2025 - 11:11 AM
Back to top button