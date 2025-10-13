Bihar

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा ने जताई नाराजगी, NDA में शुरू हुई सियासी चर्चा

Ajay Yadav13 October 2025 - 8:52 AM
2 minutes read
Bihar Election 2025 :
फटाफट पढ़ें

  • एनडीए बंटवारा, बीजेपी-जदयू 101-101
  • लोजपा 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी
  • RLM और ‘हम’ को 6-6 सीटें मिलीं
  • उपेंद्र कुशवाहा ने जताई नाराजगी
    •कुशवाहा फिलहाल एनडीए में रहेंगे

Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है. हालांकि, इस घोषणा के बाद एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नाराज नजर आए.

उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीद से कम सीटें मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक भावनात्मक पोस्ट लिखी, जिसने सियासी हलचल तेज कर दी.

उपेंद्र कुशवाहा ने जताई नाराजगी

उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि, “प्रिय मित्रों और साथियों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं. सीटों का बंटवारा आपके मन के मुताबिक नहीं हो पाया. मुझे पता है कि इस फैसले से हजारों-लाखों कार्यकर्ता निराश होंगे. और कई घरों में आज खाना तक नहीं बना होगा. पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी और पार्टी की विवशता को समझेंगे.”

कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से कहा धैर्य रखें

उन्होंने आगे लिखा, “किसी भी फैसले के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो सबके सामने होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देतीं. मुझे मालूम है कि आपमें से कई मेरे प्रति गुस्सा महसूस कर रहे होंगे, जो स्वाभाविक है. लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए, गुस्सा शांत होने दीजिए, फिर आप खुद महसूस करेंगे कि फैसला कितना सही या गलत था. आने वाला समय खुद सब बता देगा.”

कुशवाहा की प्रतिक्रिया से सियासी हलचल

कुशवाहा की इस भावनात्मक प्रतिक्रिया ने बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है. माना जा रहा है कि वे सीटों के बंटवारे से काफी असंतुष्ट हैं, लेकिन फिलहाल वे एनडीए के भीतर रहकर स्थिति का मूल्यांकन करना चाहते हैं.

एनडीए के सीट बंटवारे के अनुसार बीजेपी और जदयू दोनों 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है. बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा, “एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा पूरा कर लिया है.”

