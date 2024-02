Farmer Protest Farmers movement became fierce on Noida Delhi border, broke barricades

Share

Farmer Protest :

Advertisement

नोएडा पुलिस ने बृहस्पतिवार को गौतमबुद्ध नगर के किसानों के संसद तक प्रस्तावित मार्च को देखते हुए दिल्ली से लगी अपनी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी। अधिकारियों ने इसकी (Farmer Protest) सूचना दी। अधिकारियों ने कहा कि किसानों की मार्च को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ स्थानों पर यातायात में बदलाव किया गया है।

Advertisement

यातायात धीमा

किसानों की दिल्ली मार्च की घोषणा के बाद, नोएडा-ग्रेटर (Farmer Protest) नोएडा एक्सप्रेसवे और DND सहित कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली से जुड़ी सभी सीमाओं, किसान चौक और अन्य स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं। वाहनों की जांच की जा रही है, जिससे यातायात धीमा हो गया है।

किसान अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए दिल्ली स्थित संसद की ओर करेंगे मार्च

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी और अन्य कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर मौजूद हैं ताकि यातायात को नियंत्रित किया जा सके। किसानों ने भारतीय किसान परिषद (बीकेपी) के नेतृत्व में बृहस्पतिवार दोपहर साढ़े 12 बजे नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर जमावड़ा किया। बीकेपी नेता सुखबीर यादव ‘खलीफा’ ने कहा, ‘‘महामाया फ्लाईओवर से किसान अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए दिल्ली स्थित संसद की ओर मार्च करेंगे l’’

You May Also Like

किसानों का आंदोलन

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर पुलिस पहले से ही बुधवार और बृहस्पतिवार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर चुकी है l पुलिस ने एक यातायात परामार्श जारी करके ट्रैक्टर सवार किसानों के आंदोलन के मद्देनजर यात्रियों को नोएडा और दिल्ली के कई यातायात मार्गों में बदलाव के प्रति आगाह किया है l

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान दिसंबर, 2023 से स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत अपनी भूमि के बदले अधिक मुआवजे और विकसित भूखंड देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं l

यह भी पढ़ें-Vikrant Messey: 12वीं फेल एक्टर विक्रांत मैसी बनें पापा

Hindi khabar App- देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए l हिन्दी ख़बर ऐप