अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (Afghanistan Cricket Team) वर्ल्ड कप (ICC Cricket World Cup 2023) में हिस्सा लेने के लिए भारत रवाना हो चुकी है, जिसकी जानकारी अफगान बोर्ड ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए दी। बता दें कि मेगा टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। इवेंट के पहले मैच में गतविजेता चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (ENG vs NZ) के टीमें एक-दूसरे को चुनौती देती नजर आएँगी।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 सितम्बर (सोमवार) को अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। इन तस्वीरें में राशिद खान, मोहम्मद नबी और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी समेत टीम के अन्य खिलाड़ी एक साथ हॉल में बैठे नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत रवाना होने से पहले टीम की एक अहम बैठक हुई जिसके बाद सभी खिलाड़ियों ने मिलकर टूर्नामेंट में टीम के अच्छे प्रदर्शन की दुआ मांगी।

एसीबी ने पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा:

इंडिया हम आ रहे हैं। अफगानअटलान आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भाग लेने के लिए भारत जा रहे।

India, Here we Come 🛫



AfghanAtalan are off to India to feature at the ICC Men's Cricket World Cup 2023. 🤩#AfghanAtalan | #CWC23 pic.twitter.com/9jGlZ6v8PQ