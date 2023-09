Advertisement

भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में होने वाली टक्कर का इंतजार किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच एशिया कप में 2 मुकाबले हुए थे। सुपर 4 में भरत ने पाकिस्तान को 200 से ज्यादा रन से हराया था। पाकिस्तानी गेंदबाज हारिश राउफ से भारत के साथ दोस्ताना व्यवहार करने पर सवाल किया गया था जिसका जवाब उन्होंने दिया।

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हारिस राउफ से मीडिया में एक ऐसा सवाल किया गया जो इन दिनों अक्सर पूछा जाता है। दोनों देशों के बीच पहले होने वाले मुकाबले में मैदान पर माहौल काफी गरम रहता था। इन दिनों भारत और पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी आपस में मिलते जुलते हैं, हंसी मजाक करते नजर आते हैं। एशिया कप के दौरान मुकाबले में भी जसप्रीत बुमराह के पिता बनने पर पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने उनके गिफ्ट दिया।

'Kya larai krloon Indians ke sath, cricket hay yeh jang thori hay' – Haris Rauf 🔥❤️



Haris responds to a question on aggression in the India vs Pakistan match ✅ #CWC23pic.twitter.com/DgOJRCXPVj