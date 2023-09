Advertisement

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को साफ कर दिया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वॉर्म-अप मैच दर्शकों के बिना खेला जाएगा. यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनैशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह फैसला स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर लिया है. इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि यह मैच त्योहार के दिन हो रहा है. BCCI ने साफ कर दिया है कि जिन फैंस ने टिकट लिए हैं उन्हें पूरे पैसे लौटाए जाएंगे.

ध्यान देने की बात है कि हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशन ने स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर ऐसा किया है. सुरक्षा एजेंसियों ने कहा था कि 28 सितंबर को गणेश विसर्जन और मिलान-उल-नबी के चलते शहर में काफी भीड़ हो सकती है.

पाकिस्तान की टीम बुधवार, 27 सितंबर को दुबई के रास्ते हैदराबाद पहुंचेगी. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला 29 सितंबर को होगा. और इसके बाद 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म-अप मैच भी इसी मैदान पर खेला जाएगा.

