कपिल देव का किडनैपिंग वीडियो वायरल, गौतम गंभीर ने पूछा सवाल

भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव के प्रशंसक उस समय चिंतित हो गए जब उन्होंने एक वीडियो में उनका अपहरण होते देखा जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोमवार को, एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, जिसमें कुछ गुंडों को महान पूर्व ऑलराउंडर को हाथ बांधे हुए और मुंह ढके हुए एक घर में खींचते हुए देखा जा सकता है।

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने भी वीडियो क्लिप साझा करते हुए पूछा कि क्या वीडियो में अपहरण किया जा रहा व्यक्ति कपिल देव हैं?

गंभीर ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, “क्या किसी और को भी यह क्लिप प्राप्त हुई है? आशा है कि यह वास्तव में कपिल देव नहीं है और कपिल पाजी ठीक हैं।”

कपिल देव के मैनजेर ने अटकलों को किया ख़ारिज

हालांकि, कपिल के मैनेजर राजेश पूरी ने पूर्व क्रिकेटर को किडनैप किए जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। दी लल्लटॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, राजेशन ने कहा कि कपिल देव का जो वीडियो शेयर किया गया है वो एक विज्ञापन का हिस्सा है। उन्हें किसी ने किडनैप नहीं किया है। वह पूरी तरह से सेफ हैं।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर फैंस के बीच वायरल हो रही है, वहीं फैंस इस बात को लेकर असमंजस में थे कि क्या यह किसी विज्ञापन शूट का बीटीएस वीडियो है या जिस व्यक्ति के हाथ बंधे हुए हैं, वह देव ही है या उनका हमशक्ल है।

वीडियो पर सस्पेंस बरकरार है क्योंकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि क्या कपिल किसी विज्ञापन शूट का हिस्सा हैं या पूर्व क्रिकेटर के साथ कोई गंभीर बात सामने आई है। कपिल देव ने हाल ही में वाराणसी में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास समारोह में भाग लिया था। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, मदन लाल, सुनील गावस्कर, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव जय शाह जैसे दिग्गज भी शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम की नींव रखी जो कथित तौर पर 30 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा।