मनोरंजन

रितेश देशमुख अभिनीत ‘राजा शिवाजी’ मराठी सिनेमा की सबसे भव्य फिल्म, 1 मई 2026 को होगी रिलीज

Ajay Yadav17 December 2025 - 3:40 PM
1 minute read
Ritesh Deshmukh
फटाफट पढ़ें:

  • फिल्म मराठी सिनेमा की भव्य फिल्म
  • अभिनेता रितेश देशमुख शिवाजी महाराज में
  • शूटिंग 100 दिन लंबी, पोस्ट-प्रोडक्शन में
  • निर्माता जियो स्टूडियोज़ और मुंबई फिल्म कंपनी
  • रिलीज 1 मई 2026, बड़े कलाकार और संगीत

Ritesh Deshmukh : राजा शिवाजी को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि मराठी सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे भव्य और महत्वाकांक्षी फिल्मों में एक गिना जा रहा है. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है. 100 दिनों से भी ज्यादा लंबी और कठिन शूटिंग के बाद फिल्म अब पोस्ट-प्रोडक्शन के चरण में है. इस फिल्म में रितेश देशमुख छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभा रहे हैं.

रितेश ने सोशल मीडिया तस्वीर साझा की

सोशल मीडिया के जरिए रितेश देशमुख ने फिल्म की शूटिंग पूरी होने की जानकारी दी. उन्होनें सोशल मीडिया पर कहा, “अब उन यादों और अनुभवों के साथ, हम भारत के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की एक शानदार सिनेमाई गाथा आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं. रितेश ने तस्वीर साझा करते हुए फिल्म के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत को बेहद खूबसूरती से बयान किया.

क्या है राजा शिवाजी की कहानी

फिल्म का निर्माण जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी ने किया है. इसका उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष को प्रस्तुत करना है, जिन्होंने भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है. शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की, जिस कारण उन्हें महाराष्ट्र का शुरवीर योद्धा माना जाता है. इस फिल्म में ज्योति देशपांडे और जेनेलिया देशमुख निर्माता के तौर पर जुड़ी हैं..

कब होगी मूवी रिलीज

फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इसमें संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जेनेलिया देशमुख जैसे बड़े नाम शामिल हैं. वहीं संगीत की जिम्मेदारी मशहूर जोड़ी अजय-अतुल ने संभाली है.

