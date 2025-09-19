Bihar

चुनाव से पहले RJD में दरार? रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप की बयानबाजी ने बढ़ाई तेजस्वी की मुश्किलें

Ajay Yadav19 September 2025 - 12:06 PM
2 minutes read
Bihar News :
चुनाव से पहले RJD में दरार? रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप की बयानबाजी ने बढ़ाई तेजस्वी की मुश्किलें

फटाफट पढ़ें

  • चुनाव से पहले लालू परिवार में बढ़ी नाराजगी
  • रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक रूप से जताई असहमति
  • तेजप्रताप पहले ही संजय यादव पर तंज कस चुके हैं
  • सीट विवाद को लेकर रोहिणी ने संजय पर निशाना साधा
  • जेडीयू बोली- अब लालू यादव को लेना चाहिए फैसला

Bihar News : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार में कुछ गड़बड़ है. तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाताई है. वहीं तेज प्रताप यादव भी लंबे समय से संजय यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधते रहे हैं और उन्हें जयचंद कहकर तंज कसते हैं. अब रोहिणी आचार्य की नाराजगी भी उसी दिशा में इशारा कर रही हैं.

दरअसल, तेजस्वी यादव मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि परिवार के लोग ही उन पर अटैक कर रहे हैं. बड़े भाई तेजप्रताप के बाद आज तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की. नाराजगी आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव से तेजस्वी यादव से करीबी को लेकर है. संजय यादव, तेजस्वी के विश्वस्त हैं और सलाहकार हैं.

रोहिणी ने संजय यादव पर कसा तंज

बता दें कि बिहार अधिकार यात्रा में संजय यादव तेजस्वी के साथ चल रहे हैं. इसी यात्रा के दौरान संजय यादव बस की उस फ्रंट सीट पर बैठे नजर आए जिस पर आमतौर पर तेजस्वी बैठते हैं. तेजस्वी की सीट पर बैठ संजय यादव की फोटो पोस्ट करके रोहिणी आचार्य ने लिखा कि फ्रंट सीट हमेशा शीर्ष के नेता के लिए होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए. अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है, तो अलग बात है.

सामाजिक न्याय मिशन RJD की असली पहचान

वहीं, एक्स हैंडल पर रोहिणी आचार्य ने कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि वंचितों और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े वर्गीं को आगे लाना ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव के सामजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा है, इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबकों से आने वाले लोगों को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है.

जब रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पर निशाना साधा तो जेडीयू को मौका मिल गया. जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एक बहन अपने भाई के राजनीतिक वजूद के लिए आवाज उठा रही है. इसलिए अब इस पर लालू यादव को फैसला करना चाहिए.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 September 2025 - 12:06 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of चुनावी साल में नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेगा 1000 रुपये

चुनावी साल में नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेगा 1000 रुपये

18 September 2025 - 11:33 AM
Photo of बक्सर में गरजे गिरिराज सिंह: सीमांचल की डेमोग्राफी बदलेगी, नहीं दिखेंगे रोहिंग्या

बक्सर में गरजे गिरिराज सिंह: सीमांचल की डेमोग्राफी बदलेगी, नहीं दिखेंगे रोहिंग्या

17 September 2025 - 7:33 PM
Photo of PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

16 September 2025 - 7:19 PM
Photo of मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

16 September 2025 - 4:27 PM
Photo of PM मोदी के कान में पप्पू यादव ने कुछ कहा तो ठहाके लगाने लगे प्रधानमंत्री, हर तरफ हो रही चर्चा

PM मोदी के कान में पप्पू यादव ने कुछ कहा तो ठहाके लगाने लगे प्रधानमंत्री, हर तरफ हो रही चर्चा

16 September 2025 - 7:59 AM
Photo of बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

15 September 2025 - 6:01 PM
Photo of Bihar Election 2025: राहुल-प्रियंका की धुआंधार एंट्री से गरमाई सियासत, क्या नीतीश की कुर्सी हिलने वाली है?

Bihar Election 2025: राहुल-प्रियंका की धुआंधार एंट्री से गरमाई सियासत, क्या नीतीश की कुर्सी हिलने वाली है?

15 September 2025 - 12:24 PM
Photo of पटना मेट्रो: रेड लाइन पर रफ्तार होगी 40 किमी/घंटा, 29 सितंबर से शुरू हो सकती है सेवा

पटना मेट्रो: रेड लाइन पर रफ्तार होगी 40 किमी/घंटा, 29 सितंबर से शुरू हो सकती है सेवा

14 September 2025 - 7:49 PM
Photo of पटना मेट्रो सेवा का पहला चरण जल्द होगा शुरू: न्यू ISBT से भूतनाथ रोड तक होगा संचालन, यात्रा होगी तेज और सुरक्षित

पटना मेट्रो सेवा का पहला चरण जल्द होगा शुरू: न्यू ISBT से भूतनाथ रोड तक होगा संचालन, यात्रा होगी तेज और सुरक्षित

13 September 2025 - 10:36 PM
Photo of ‘मस्जिद से फतवा तो मंदिर से भी…’, बेगूसराय में गिरिराज सिंह के विवादित बयान से सियासी तनाव बढ़ा

‘मस्जिद से फतवा तो मंदिर से भी…’, बेगूसराय में गिरिराज सिंह के विवादित बयान से सियासी तनाव बढ़ा

13 September 2025 - 1:09 PM
Back to top button