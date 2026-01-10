Banda : राइफल क्लब मैदान की नीलामी पर सियासी बवाल, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा ऐलान

Banda News : बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा 21 जनवरी 2026 को जनपद बांदा के राइफल क्लब मैदान की नीलामी की तिथि निर्धारित की गई है। यह मैदान वह स्थान है, जहां कई बड़ी हस्तियों ने अपने खेल से देश और दुनिया में जनपद बांदा का नाम रोशन किया है। इस मैदान में हाकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे खेलों के हजारों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने जौहर दिखाए हैं।

खेलों को देखते हुए खेलना शुरू किया

नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो बांदा के राइफल क्लब मैदान के पूर्व खिलाड़ी हैं, ने कहा कि उनका परिवार लंबे समय से इस मैदान में खेलता आ रहा है। उन्होंने बताया कि इस मैदान पर खेलों को देखते हुए उन्होंने खुद भी खेलना शुरू किया और राष्ट्रीय स्तर पर वालीवाल खिलाड़ी बने। खेल के कोटे से उन्हें भारतीय रक्षा विभाग में नौकरी भी मिली।

कुमार ने अपने खेल का प्रदर्शन किया

सिद्दीकी ने कहा कि इस मैदान पर कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जैसे ध्यान चन्द्र, अफजल सिद्दीकी, सुरेश रैना, प्यूस चावला, आर.पी. सिंह और प्रवीण कुमार ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। इस मैदान का एक गरिमामई इतिहास है और यहां के खिलाड़ी और खेल प्रेमी चाहते हैं कि यह मैदान भविष्य में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करे।

हालांकि, बांदा विकास प्राधिकरण ने इस मैदान की नीलामी की तिथि 21 जनवरी 2026 निर्धारित कर दी है, जिस पर स्थानीय लोगों, जन प्रतिनिधियों और समाजिक संगठनों ने विरोध जताया है।

राइफल क्लब मैदान की नीलामी को लेकर कई संगठनों और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-

22 सितंबर 2025 को जिला कांग्रेस कमेटी, बांदा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, (उस समय नीलामी की तिथि घोषित नहीं हुई थी)।

20 नवंबर 2025 को नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने अलीगंज, बांदा आवास पर प्रेस कांफ्रेंस करके नीलामी का विरोध किया।

3 जनवरी 2026 को श्री अजय राय, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से नीलामी रोकने और मैदान को खेल के लिए सुरक्षित करने का अनुरोध किया।

24 दिसंबर 2025 को विधायक बबेरू ने विधानसभा में नीलामी रोकने के लिए वक्तव्य की मांग की।

5 जनवरी 2026 को कांग्रेस पार्टी, जिला और शहर बांदा ने नीलामी रोकने के लिए धरना दिया।

6 जनवरी 2026 को समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर नीलामी रोकने का अनुरोध किया। यह सब विरोध इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि मैदान को खेल के लिए संरक्षित किया जाए और नीलामी रद्द हो।

मैदान को विकसित करने का अनुरोध

6 जनवरी 2026 को, प्रकाश द्विवेदी, विधायक बांदा ने मुख्यमंत्री से राइफल क्लब की नीलामी रोकने और मैदान को खेल के लिए विकसित करने का अनुरोध किया। इसके बाद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी पार्टी और खेल प्रेमियों को 11 जनवरी 2026 को धरना प्रदर्शन करने के लिए बुलाया और कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों को दी।

नीलामी रोकने का नहीं आया कोई आदेश

लेकिन 8 जनवरी 2026 को खबर आई कि मुख्यमंत्री ने नीलामी रोक दी है, जिस पर सिद्दीकी ने धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। हालांकि बाद में यह खबर झूठी निकली। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनके पास नीलामी रोकने का कोई आदेश नहीं आया है। इसके बाद सिद्दीकी ने यूपी के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की, जिन्होंने भी बताया कि शासन स्तर से कोई आदेश नहीं है। एक अखबार ने खबर छापी कि नीलामी 20 जनवरी 2026 तक रोक दी गई है, जबकि नीलामी की तिथि 21 जनवरी 2026 निर्धारित है, जो एक हास्यास्पद बात है।

सामाजिक-राजनीतिक व्यक्तियों के लिए अन्याय

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्पष्ट किया कि राइफल क्लब मैदान केवल खेलों के लिए नहीं, बल्कि समारोहों, जन समस्याओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के लिए भी उपयोग किया जाता है। प्रशासन ने जहीर क्लब को खत्म कर दिया और जीआईसी मैदान भी सदैव व्यस्त रहता है। अब, राइफल क्लब मैदान की नीलामी करना बांदा के खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और सामाजिक-राजनीतिक व्यक्तियों के लिए अन्याय है, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।

विकास के लिए शासन से धन आवंटित…

उन्होंने बांदा विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की कि जनपदवासियों की भावनाओं को समझते हुए नीलामी रोकी जाए और इसे खेल और अन्य गतिविधियों के लिए आरक्षित किया जाए। सिद्दीकी ने बताया कि जब वे मंत्री थे, तब उन्होंने इस मैदान को खेल के लिए निर्धारित किया था और विकास के लिए शासन से धन भी आवंटित किया था। इससे पहले, स्व. मुलायम सिंह यादव ने भी इस मैदान को खेल मैदान घोषित किया था।

मैदान खेल और खिलाड़ियों के लिए आवंटित

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि राइफल क्लब मैदान किसी विशेष दल, व्यक्ति या जाति का नहीं, बल्कि सभी का है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 16 जनवरी 2026 तक नीलामी निरस्त नहीं की जाती और मैदान को खेल और खिलाड़ियों के लिए फिर से आवंटित नहीं किया जाता, तो वह 17 जनवरी 2026 को संविधानिक तरीके से रायफल क्लब मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे।

कार्यकर्ता और खिलाड़ी भी धरने में शामिल

साथ ही, उन्होंने बताया कि 17 जनवरी 2026 से जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश दीक्षित, नगर अध्यक्ष अफसाना, महिला अध्यक्ष सीमा खान, और अन्य कई नेता, कार्यकर्ता और खिलाड़ी भी इस धरने में शामिल होंगे। इसके अलावा, बड़ी संख्या में लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। मुमताज अली, संकटा प्रसाद, बी०लाल, भगवानदीन गर्ग, राजेश गुप्ता (पप्पू), काली चरण निगम, काली चरण साहू, सत्य प्रकाश द्विवेदी, बलदेव प्रसाद, एडवोकेट, द्वारिकेश मण्डेला, एडवोकेट, (अध्यक्ष), सभी खिलाड़ीगण, साकेत बिहारी मिश्रा, रमेश चन्द्र कोरी, सूरज बाजपेयी, पवन देवी कोरी, जीतेन्द्र गौरव आदिशक्ति, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, रमेश चन्द्र त्रिवेदी, बुन्देल खण्ड राज्य समिति, प्रदुमन दूबे, पूर्व जिलाध्यक्ष, अमीरू‌द्दीन आदि के साथ और भारी संख्या में व्यक्तियों / लोग आमरण अनशन पर बैठेगें।

धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बांदा के सभी नागरिकों, राजनैतिक दलों, खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, सामाजिक संगठनों, महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों, और अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे 17 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे रायफल क्लब, बांदा में आयोजित धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन में भाग लें। उनका उद्देश्य राइफल क्लब की नीलामी को रोकना और मैदान को खेल के लिए सुरक्षित रखना है। उन्होंने पत्रकारों से भी विशेष सहयोग की अपील की है।

ये भी पढ़ें- कपिल मिश्रा केस इन विधानसभा, स्पीकर बोले- जालंधर पुलिस ने तोड़े सदन के विशेषाधिकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप