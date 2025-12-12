Rajasthan Violence : राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित टिब्बी (राठीखेड़ा) में स्थानीय लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को यह आंदोलन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने गांव में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के परिसर में घुसे और फैक्ट्री की चारदीवारी को ट्रैक्टरों से तोड़ दिया। कई गाड़ियों में आग लगा दी। जिससे मामला गहराता चला गया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प होने की जानकारी भी सामने आई।

चौथे दिन भी इंटरनेट बंद

एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। इंटरनेट बंद है। उपद्रव मामले में 107 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 40 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार (आज) टिब्बी स्थित गुरुद्वारे में तकरीबन 2 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। किसानों का कहना है कि- जब तक हनुमानगढ़ के कलेक्टर-SP का ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक प्रशासन से वार्ता नहीं करेंगे।

ये है स्थानीय लोगों की मांग और डर

बता दें कि स्थानीय ग्रामीण इस फैक्ट्री का विरोध इसलिए कर रहें है। क्योंकि फैक्ट्री लगने से प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। जिस कारण से यह आंदोलन किया जा रहा है। अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीणों ने ‘एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति’ का गठन किया है।

ग्रामीणों और किसानों की चिंता जमीन अधिग्रहण और पानी के लेवल को लेकर भी है। उन्हें डर है कि फैक्ट्री की वजह से पर्यावरण और उनकी आजीविका पर संकट आएगा। इसे देखते हुए किसानों ने फैक्ट्री का निर्माण रोकने का लिखित आदेश जारी न होने तक विरोध जारी रखने की घोषणा की है।

