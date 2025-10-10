Punjabराज्य

पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मंत्री मो‍हिंदर भगत ने पैस्को के 47वें स्थापना दिवस पर किए यह बड़े ऐलान

Amzad Khan10 October 2025 - 11:41 AM
Punjab Ex-Servicemen Welfare
पैस्को के 47वें स्थापना दिवस पर मंत्री मो‍हिंदर भगत ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया

Punjab Ex-Servicemen Welfare : पंजाब के रक्षा सेवाएँ कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी एवं बागवानी मंत्री मो‍हिंदर भगत ने आज पंजाब एक्स-सर्विसमेन कॉरपोरेशन (पैस्को) के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर संस्था के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक बधाई दी.

पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार पहल

मंत्री भगत ने पैस्को द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के अधीन 6000 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के प्रयास की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य सरकार की कल्याण और पुनर्वास नीतियों के अनुरूप एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करना है.

पैस्को की भूमिका और प्रतिबद्धता

मंत्री श्री भगत ने पैस्को की इस भूमिका की भी प्रशंसा की कि संस्था राज्य की महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा में तथा विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थाओं को सेवाएँ प्रदान करने में सक्रिय योगदान दे रही है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है. श्री भगत ने पूर्व सैनिकों को “ईमानदारी, निष्ठा और परिश्रम के प्रतीक” के रूप में वर्णित किया. मंत्री श्री मो‍हिंदर भगत ने पैस्को के निरंतर विकास और सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएँ प्रकट कीं और विश्वास जताया कि संस्था भविष्य में भी पंजाब और उसके नागरिकों की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और अधिक सशक्त रूप में जारी रखेगी.

