Haryana Psycho Killer : हरियाणा में साइको किलर का पर्दाफाश, बेटे सहित 3 बच्चियों की ली जान, ये वजह आई सामने

Karan Panchal4 December 2025 - 2:04 PM
Haryana Psycho Killer : हरियाणा के पानीपत जिले में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक साइको महिला को गिरफ्तार किया जिसका नाम पूनम है। बता दें की पूनम ने अपने 6 वर्षीय भतीजी की जान ले ली। पूछताछ में सामने आया कि वह पहले भी 3 बच्चों की हत्या कर चुकी है।

आरोपी ने बताया की वह सुंदर बच्चियों से नफरत करती थी, जिस कारण उसने बच्चो को पानी में डुबाकर मार डाला। हैवान महिला ने अपने बेटे और भतीजी सहित दो अन्य परिवार की बच्चियों को मार डाला। महिला अब पुलिस रिमांड पर है।

भतीजी को पानी में डुबाया

खूबसूरत बच्चों को देखकर महिला की आखों में नफरत उतर आती थी। पूनम ने कबूल कि किया कि उसे यह बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई बच्चा उससे या उसकी बेटी से ज्यादा सुंदर दिखे। शादी शमारोह में परिवार के साथ उसकी 6 साल की भतीजीं भी आई थी। मासूम बच्ची को उसकी चाची ने पानी से भरे टब में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया।

बच्ची को बहलाकर ले गई बाथरूम

आरोपी महिला 2023 से 2025 के बीच 4 बच्चो की जान लीं है। जिसमें उसके बेटे सहित 3 बच्चियां शामिल हैं। पूनम ने हत्या की पहली वारदात को साल 2023 में अंजाम दिया। जहां ननद की छोटी-सी बेटी खेलते-खेलते उसके पास आ गई। उसे देखते ही उसकी आंखों में हैवानियत जाग गई, और वो बच्ची को बहलाकर बाथरूम ले गई फिर पानी में डुबाकर मार डाला। परिवार के किसी सदस्य को उसपर शक ना हो इसलिए हैवान महिला ने अपने बेटे को भी उसी तरह मौत के घाट उतार दिया।

कैसे पकड़ी गई साइको किलर

महिला पर शक इसलिए हुआ क्योंकि 6 साल की बच्ची पानी के टब में डूब कर मर नहीं सकती थी। टब सिर्फ एक फुट का था, पर बच्ची उससे लंबी। जब शव मिला तो सिर पानी में था जबकि बच्ची के पैर बाहर थे, और गेट भी बाहर से बंद था। इसके बाद शक की सुई सीधे उस महिला पर जा अटकी। पुलिस की पूछताछ में महिला ने 36 घंटे के भीतर दरिंदगी के चारों अध्याय उगल दिए। जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया।

