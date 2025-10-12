Bihar

Ajay Yadav12 October 2025 - 7:58 AM
Bihar Election 2025 :
तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी वादे पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा- 'खुद मूर्ख हैं या जनता को मूर्ख बना रहे हैं'

  • किशोर ने नौकरी वादे को भ्रमित कहा
  • राजद ने 18 साल में 4-5 लाख नौकरियां दी
  • विपक्षी दल सत्ता और भ्रष्टाचार में व्यस्त
  • भ्रष्ट चुनने पर पांच साल हालात ऐसे ही
  • राघोपुर लालू गढ़, तेजस्वी ने जीती

Bihar Election 2025 : जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर तीखा हमला बोला है. जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा. प्रशांत किशोर ने इसे जनता को भ्रमित करने वाला बयान बताया और कहा, “या तो तुम मूर्ख हो या सबको मूर्ख बना रहे हो.”

प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर तंज

बीते शनिवार को मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा, “अगर तेजस्वी यादव की बातों पर भरोसा किया जाए तो राजद सरकार ने 18 साल में करीब 4 से 5 लाख नौकरियां दीं थी. और अब इसका मतलब साफ है- या तो वे खुद भ्रम में हैं या जनता को भ्रमित कर रहे हैं.” गौर करने वाली बात है कि 9 अक्टूबर को तेजस्वी ने घोषणा की थी कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो 20 दिनों के भीतर हर परिवार को सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए कानून लाया जाएगा. उन्होंने यह भी दावा किया था कि अपने 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरियां दीं.

प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति पर हमला

प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के साथ-साथ बिहार की पूरी राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल सत्ता और भ्रष्टाचार के बंटवारे में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा, यह सीटों का बंटवारा नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के बंटवारे का खेल है- कौन कितना लूटेगा, कौन मंत्री बनेगा और किसे कितना ठेका मिलेगा, इसी को लेकर लड़ाई चल रही है. प्रशांत किशोर ने अपने संभावित चुनाव क्षेत्र राघोपुर का भी जिक्र करते हुए कहा कि यदि वे वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो जनता को उनके साथ खड़ा होना होगा. उन्होंने कहा कि अगर इस बार भी लोग भ्रष्ट नेताओं को चुनेंगे, तो अगले पांच सालों तक उन्हें इसी बदहाली में जीना होगा. फिर किसी को दोष मत देना, क्योंकि आपने खुद भ्रष्टों को चुना है.

तेजस्वी ने 2015 और 2020 में दर्ज की जीत

बता दें कि वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट को लालू प्रसाद यादव के परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है. इस सीट से अब तक लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सभी विधायक रह चुके हैं. तेजस्वी ने 2015 और 2020 दोनों विधानसभा चुनावों में यहां से जीत दर्ज की थी और उपमुख्यमंत्री पद तक पहुंचे थे.

