राजनीतिराष्ट्रीयविदेश

PM Modi Malaysia Visit : प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया दौरा, US, EU के बाद एक और बड़ी Trade Deal

Karan Panchal4 February 2026 - 5:23 PM
2 minutes read
PM Modi Malaysia Visit
PM Modi Malaysia Visit : प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया दौरा, US, EU के बाद भारत की एक और बड़ी Trade Deal

PM Modi Malaysia Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी को मलेशिया के दौरे पर जाएंगे। यह दौरा भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। दौरे के दौरान, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता में ASEAN-भारत व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा की जाएगी।

मदर ऑफ ऑल डील

पिछले महीने यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील के बाद अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील पर मुहर लग लग गई है। इन दोनों डील्स को ‘मदर ऑफ ऑल डील’ और ‘फादर ऑफ ऑल डील’ कहा जा रहा है। इसके अलावा, भारत एक और बड़ी ट्रेड डील की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।

ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने हाल ही में दो बड़ी ट्रेड डील की हैं। जनवरी के अंत में भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) हुआ, जिसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा जा रहा है। इस डील से EU में भारतीय निर्यात पर 99 फीसदी से अधिक टैरिफ खत्म या कम होंगे, खासकर टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड्स जैसे श्रमिक-आधारित क्षेत्रों में।

मिलेगी बेहतर बाजार पहुंच

प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया दौरा इन सफलताओं की कड़ी को आगे बढ़ाएगा। AITIGA की समीक्षा 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसमें भारत बाजार पहुंच, रूल्स ऑफ ओरिजिन (RoO) को सख्त करने, कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने और चीन से आने वाले सामान पर रोक लगाने पर जोर दे रहा है। 2024-25 में ASEAN के साथ भारत का व्यापार 123 बिलियन डॉलर था, लेकिन भारत को 44 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। समीक्षा से यह असंतुलन दूर होगा और भारतीय उत्पादों (कृषि, डेयरी, टेक्सटाइल) को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी।

50 फीसदी से 18 फीसदी हुआ टैरिफ

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति हो गई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे 50 फीसदी टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

ये भी पढ़ें- बलूचिस्तान में मोसाद की साजिश, पाकिस्तानी पत्रकार ने खोले राज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal4 February 2026 - 5:23 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बलूचिस्तान में मोसाद की साजिश, पाकिस्तानी पत्रकार ने खोले राज

बलूचिस्तान में मोसाद की साजिश, पाकिस्तानी पत्रकार ने खोले राज

4 February 2026 - 4:09 PM
Photo of Mumbai Airport Incident : मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, Air India और IndiGo के विंग टकराए

Mumbai Airport Incident : मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, Air India और IndiGo के विंग टकराए

4 February 2026 - 2:55 PM
Photo of रूस-यूक्रेन युद्ध बरकरार, -20 सेल्सियस तापमान में कांपते यूक्रेन पर रूस ने रात भर दागीं मिसाइलें

रूस-यूक्रेन युद्ध बरकरार, -20 सेल्सियस तापमान में कांपते यूक्रेन पर रूस ने रात भर दागीं मिसाइलें

4 February 2026 - 2:18 PM
Photo of Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, जैश के दो आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, जैश के दो आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

4 February 2026 - 1:40 PM
Photo of गद्दार vs देश का दुश्मन : राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को कहा ‘गद्दार दोस्त’, गेट पर हुई भिड़ंत

गद्दार vs देश का दुश्मन : राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को कहा ‘गद्दार दोस्त’, गेट पर हुई भिड़ंत

4 February 2026 - 12:09 PM
Photo of Jammu-Kashmir : उधमपुर में जैश का एक आतंकी ढेर, 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका

Jammu-Kashmir : उधमपुर में जैश का एक आतंकी ढेर, 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका

3 February 2026 - 7:31 PM
Photo of अमेरिका के आगे झुके मोदी, कृषि और तेल दोनों में सरेंडर, देश का स्वाभिमान रखा गिरवी- संजय सिंह

अमेरिका के आगे झुके मोदी, कृषि और तेल दोनों में सरेंडर, देश का स्वाभिमान रखा गिरवी- संजय सिंह

3 February 2026 - 6:35 PM
Photo of नीतीश सरकार ने पेश किया 2026-2027 का बजट, बिहार के विकास की दिशा में अहम कदम

नीतीश सरकार ने पेश किया 2026-2027 का बजट, बिहार के विकास की दिशा में अहम कदम

3 February 2026 - 6:29 PM
Photo of India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ये क्या बोले गए शशि थरूर, पारदर्शिता की मांग पर…

India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ये क्या बोले गए शशि थरूर, पारदर्शिता की मांग पर…

3 February 2026 - 5:54 PM
Photo of डोकलाम पर उठे ‘सवाल’ से फिर मचा ‘बवाल’, 8 सांसद निलंबित, राहुल-प्रियंका का प्रदर्शन जारी

डोकलाम पर उठे ‘सवाल’ से फिर मचा ‘बवाल’, 8 सांसद निलंबित, राहुल-प्रियंका का प्रदर्शन जारी

3 February 2026 - 5:43 PM
Back to top button