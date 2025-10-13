Bihar

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, होटल भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय; क्या तेज प्रताप यादव करेंगे खेला?

Ajay Yadav13 October 2025 - 1:30 PM
2 minutes read
IRCTC Scam :
फटाफट पढ़ें

  • लालू परिवार पर आईआरसीटीसी आरोप तय
  • दिल्ली कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर केस
  • राबड़ी-तेजस्वी पर धोखाधड़ी व साजिश के आरोप
  • बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार संकट में
  • तेज प्रताप यादव के खेला करने की अटकलें

IRCTC Scam : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है, इसी बीच लालू परिवार को तगड़ा झटका लगा है. बता दें कि दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव, बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए है. जानकारी के मुताबिक यह मामला रांची और पुरी में आईआरसीटीसी के दो होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है. यह फैसला उस वक्त आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय बच गया है. बताते चले की अभी तक महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बनी है. वहीं अब अटकलें लगना शुरू हो गया है कि क्या लालू के बड़े सुपुत्र तेज प्रताव यादव इस बीच खेला करेंगे? क्योंकि घर और पार्टी से निकाले जाने के बाद वह आरजेडी और भाई तेजस्वी यादव पर लगातार हमलावर नजर आ रहे है.

राबड़ी और तेजस्वी पर धोखाधड़ी-साजिश के आरोप

यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है. दरअसल दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी के दो होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार मामले में लालू यादव, बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए है. जिससे हो ना हो लालू परिवार की मुसीबतें बढ़ सकती है. इसके अलावा शीट शेयरिंग को लेकर भी अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, यानि आने वाले दिन लालू परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते है. साथ ही अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका के अनुसार विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे. राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और साजिश के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं.

क्या तेज प्रताप यादव करेंगे खेला?

आईआरसीटीसी के दो होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए है, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है, कि क्या इन उठापटक के बीच तेज प्रताप यादव कुछ खेला कर सकते है. मालूम हो कि तेजप्रताव ने एक नई पार्टी बना ली है, और वह लगातार आरजेडी पार्टी और तेजस्वी यादव के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है. अब क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव अपने भाषण के दौरान मुद्दा उठा सकते है. वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में तेज प्रताप क्या प्रतिक्रिया देते है.

