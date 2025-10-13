Bihar

बिहार चुनाव में लोजपा (रामविलास) को मिली 29 सीटें, चिराग बोले- ‘बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार’

फटाफट पढ़ें

• एनडीए में सीट बंटवारा, बीजेपी-जेडीयू को 101-101
• लोजपा 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चिराग पासवान
• RLM और ‘हम’ को मिली 6-6 सीटें विधानसभा में
• चिराग बोले – बिहार तैयार, एनडीए सरकार फिर से
• मतदान 6-11 नवंबर, वोटों की गिनती 14 नवंबर

Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो गया है. समझौते के बाद यह सहमति बनी है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) कुल 29 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी. सीट बंटवारे पर चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

सीट बंटवारे पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि एनडीए परिवार ने आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण माहौल में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा तय कर लिया है. इसके तहत बीजेपी और जेडीयू को 101-101 सीटें मिलीं, जबकि लोजपा को 29 सीटें, और आरएलएम तथा हम को 6-6 सीटें मिलीं.” उन्होंने आगे कहा, “बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार, इस बार पूरे दम के साथ- बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ.

चिराग पासवान 29 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि चिराग पासवान 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं. हालांकि अब वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए हैं और इसे लेकर घोषणा भी कर दी गई है.

इसके साथ ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बराबर-बराबर हिस्सेदारी मिली है. दोनों दल 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की RLM को 6 सीटें मिली हैं. वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी भी 6 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी.

वोटों की गिनती 14 नवंबर को

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरण में होंगे, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी. अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, जबकि उनकी जांच अगले दिन की जाएगी. नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी. पहले फेज में जिन जिलों में मतदान होना है, उनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर शामिल हैं.

