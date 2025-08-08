फटाफट पढ़ें

कपिल के कैफे पर फिर फायरिंग हुई

गोल्डी-बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली

पोस्ट में मुंबई हमले की धमकी दी गई

कैफे की खिड़कियों पर गोलियों के निशान मिले

पुलिस जांच में जुटी है

Kapil Sharma CafeAttack : कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर एक बार फिर फायरिंग हुई है. इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. पिछले महीने भी कपिल के कैफे को निशाना बनाया गया था. यह एक महीने में दूसरी बार है जब उनके कैफे पर हमला हुआ है.

अभिनेता और कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कप्स कैफे पर बृहस्पतिवार को फिर से फायरिंग हुई, जो एक महीने में दूसरी घटना है. दस जुलाई को भी कैफे पर हमला किया गया था, जिसके बाद इसे फिर से खोला गया था. बृहस्पतिवार को हुई गोलीबारी में कैफे की खिड़कियों पर लगभग एक दर्जन गोलियों के निशान थे. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. इस बीच, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है. हालांकि मुंबई पुलिस पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच कर रही है.

गोल्डी-बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कपिल शर्मा के कप्स कैफे में हुई फायरिंग के पीछे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हाथ है. पोस्ट में लिखा गया है, जय श्री राम. सत्श्रीअकाल. राम-राम सारे भईयों को. आज जो ये कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी में गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं. हमने इसे कॉल किया था, लेकिन जब रिंग नहीं सुनाई दी तो कारवाई करनी पड़ी. अब अगर वह रिंग नहीं सुनेगा तो अगली कारवाई जल्दी ही मुंबई में करेंगे.

कैफे की खिड़कियों पर गोलियों के निशान मिले

बता दें कि पिछले महीने दस जुलाई को कपिल शर्मा के नये कैफे पर गोलीबारी हुई थी. फायरिंग के समय कुछ स्टाफ कैफे के अंदर थे. हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था. पुलिस ने जांच में पाया कि कम से कम दस गोलियों के निशान और टूटे हुए शीशे मिले थे. इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और जांच जारी है. पुलिस सर्विस ने कंफर्म किया था कि फायरिंग प्रतिष्ठान को निशाना बनाकर की गई थी, ताकि प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप