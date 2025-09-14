हाइलाइट्स :-

पहले मैच में भारत ने यूएई को नौ विकेट से हराया.

दुबई की पिच धीमी और स्पिनर के लिए अच्छी.

तापमान 39°C, हवा भी तेज़ रहेगी.

संजू सैमसन की फॉर्म चिंता का विषय.

गंभीर ने खिलाड़ियों को खेल पर ध्यान देने को कहा.

Asia Cup 2025 : एशिया कप 2025 में ग्रुप ए के बहुप्रतीक्षित मुकाबले में आज रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत ने अपने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को नौ विकेट से हराकर धमाकेदार शुरुआत की थी. वहीं, पाकिस्तान ने भी ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत दर्ज कर इस मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ एंट्री ली है.

दोनों ही टीमें अब इस हाई-वोल्टेज भिड़ंत में जीत के इरादे से उतरेंगी. भारत की कप्तानी कर रहे सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम को उम्मीद है कि वे एक बार फिर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर फैंस को रोमांचक जीत का तोहफा देंगे.

दबाव में भी टीम को शांत रख रहे हैं गंभीर

पहल्गाम आतंकी हमले के बाद देशभर में पाकिस्तान के खिलाफ रोष और बहिष्कार की मांग तेज हो गई है. इस माहौल में भारतीय टीम ने अपने फोकस को पूरी तरह क्रिकेट पर बनाए रखा है. टीम इंडिया के सहायक कोच रयान टेन डेश्काटे ने बताया कि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को साफ संदेश दिया है कि वह उन चीजों की चिंता न करें जो उनके नियंत्रण में नहीं हैं.

उन्होंने बताया, “हम इस बात से अवगत हैं कि लोगों की भावनाएं काफी गहरी हैं. गौतम का संदेश बेहद पेशेवर रहा. उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वे भावनाओं को एक तरफ रखें और खेल पर ध्यान केंद्रित करें.”

पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

मैच से पहले पिच रिपोर्ट के अनुसार, यह सतह धीमी रहने वाली है, जो स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है. ऐसे में एक बार फिर टीम इंडिया तीन स्पिनरों को मैदान में उतार सकती है. मैच के दौरान ओस गिरने की संभावना है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

मौसम की बात करें तो दुबई में दिन का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि आर्द्रता के कारण तापमान 44 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है. इसके अलावा, तेज हवाएं चलने की भी संभावना है जिसकी गति 33 किमी/घंटा तक जा सकती है.

हार्दिक पर रहेगी नजर

हार्दिक पंड्या पुरुषों के टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने छह पारियों में कुल 13 विकेट लिए हैं. इन छह पारियों में उन्होंने तीन बार तीन या उससे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं और गेंदबाजी औसत केवल 12 रन प्रति विकेट है. उनकी यह शानदार गेंदबाजी भारत के लिए इस बड़े मुकाबले में बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है.

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग XI

मैच से पहले शुबमन गिल नेट्स में अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए थे, लेकिन थोड़े समय बाद उन्होंने दोबारा बल्लेबाजी शुरू की और अब फिट नजर आ रहे हैं. मध्यक्रम में संजू सैमसन की फॉर्म को लेकर सवाल बने हुए हैं. 2021 से अब तक T20I में जब उन्होंने टॉप-3 में बल्लेबाजी की है, तब उनका औसत करीब 37 और स्ट्राइक रेट 148 रहा है. लेकिन चौथे नंबर या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए उनका औसत गिरकर 24 और स्ट्राइक रेट 139 रह गया है.

संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

नजरें अब इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले पर टिकी हैं, जहां एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच एक और रोमांचक टक्कर देखने को मिल सकती है.

पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है भारत

एशिया कप 2025 के ग्रुप ए में भारत फिलहाल पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है, यूएई के खिलाफ शानदार जीत और बेहतर नेट रन रेट की वजह से. पाकिस्तान ने भी ओमान को हराकर दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है. दोनों टीमों के 2-2 अंक हैं, लेकिन भारत का बेहतर नेट रन रेट उसे इस समय बढ़त देता है. आगे दोनों टीमों के बीच होने वाला मुकाबला न सिर्फ ग्रुप की स्थिति तय करेगा, बल्कि नॉकआउट चरण में पहुंचने की राह भी साफ करेगा. इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल में जगह पक्की होने के करीब होगी, इसलिए यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

