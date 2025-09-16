फटाफट पढ़ें

उत्तराखंड में भारी बारिश से मची तबाही

देहरादून में बादल फटने से दुकानें बह गईं

सात जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

खराब मौसम पर तीन जिलों में स्कूल बंद

चंद्रभागा नदी उफान पर, प्रशासन अलर्ट

Uttarakhand Weather Today : उत्तराखंड में मौसम ने कहर बरपाया है. तेज बारिश के कारण कई क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं. मौसम विभाग ने आज सात जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

उत्तराखंड में लगातार हो रही तेज बारिश तबाही मचा रही है. बीती रात देहरादून के सहस्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से कई दुकानें बह गई और कुछ होटलों को भी नुकसान हुआ है. वहीं, ऋषिकेश में भी चंद्रभागा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. इसी बीच, मौसम विभाग ने आज भी सात जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

सात जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

बता दें कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर ख़तरनाक होता जा रहा है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सात जिलों देहरादून, चमोली, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना है.

खराब मौसम के मद्देनजर प्रदेश के नैनीताल, देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए संबधित जिलाधिकारियों ने यह निर्णय लिया है. इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित विभागों को इसकी सूचना भेज दी गई है.

बादल फटने से दुकानें और होटलों को नुकसान

देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश समेत कई क्षेत्रों में देर रात से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई स्थानों पर व्यापक नुकसान हुआ है. देहरादून के सहस्रधारा क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई, जिससे कई दुकानें मलबे में बह गई और एक दो होटलों को भी नुकसान हुआ. इस तबाही में दो लोगों के लापता होने की सूचना मिली हैं.

ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी का उफान

ऋषिकेश में सुबह से जारी भारी बारिश के चलते चंद्रभागा नदी उफान पर है, और नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया. जिससे कई वाहन फंस गए. वहीं, मुनिकीरेती क्षेत्र में खारा स्रोत के पास सड़क पर मलबा आने से भी यातायात बाधित हुआ और कई वाहन फंस गए. इसके अलावा, पीडब्ल्यूडी तिराहे के आगे एक बड़ा पेड़ गिरने से सड़क पूरी तरह बाधित हो गई.

प्रदेश में ख़राब मौसम को ध्यान में देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है. बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, बारिश के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही नदी नालों से दूरी बनाए रखने को कहा गया है.

