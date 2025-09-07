फटाफट पढ़ें

यूपी में 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र मिले

सीएम योगी ने लोक भवन में पत्र सौंपे

चयनितों की भर्ती परीक्षा हाल ही में हुई थी

योगी ने यूपी की आर्थिक स्थिति पर बात की

युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया

UP News : यूपी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती किए नए चयनित कर्मचारियों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिए. यह कार्यक्रम रविवार को लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने 1510 व्यवसायिक शिक्षा के विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे.

हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित हुए थे. जिनमें सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए. कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि लगभग 400 साल पहले उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य था, लेकिन उस समय व्यापक लूटपाट, शोषण और अराजकता थी.

योगी ने यूपी की आर्थिक स्थिति पर बात की

विदेशी आक्रांताओं ने यहां हमले किए और अंग्रेजों ने भी लूटपाट की. इसके बावजूद, 1947 में आजादी मिलने के समय उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में नंबर एक था. 1960 के बाद से प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी और 2016 तक प्रदेश का योगदान घटकर सिर्फ 8 फीसदी रह गया. जब नीतियां स्वार्थ, वोट बैंक की चिंता और पारिवारिक हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, तो वे बर्बादी की ओर ले जाती हैं. जैसा कि कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश के साथ किया.

युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया

सीएम योगी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के सभी विभाग मिलकर काम करें तो प्रदेश में रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा किए जा सकते हैं. युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया है, जिसके तहत पिछले आठ वर्षों में पूरे देश में 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं. उत्तर प्रदेश में भी आयोगों और बोर्डों के माध्यम से पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जा रही है. सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी युवा के साथ किसी भी स्तर पर भेदभाव न हो.

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ व्यवसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल, कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव हरिओम सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

