कनीना और कोसली के अधिकारी निलंबित।

ई-खरीद पोर्टल में गड़बड़ी सामने आई

करनाल में फर्जी गेट पास मामला

तीन अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया

सीएम ने पारदर्शी खरीद की चेतावनी दी

Haryana News: बाजरा खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त कार्रवाई की है. कनीना और कोसली मंडियों के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. वहीं, करनाल में फर्जी गेट पास जारी करने के मामले में तीन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है.

नई अनाज मंडी, कनीना और अनाज मंडी, कोसली में ई-खरीद पोर्टल और मार्केट कमेटी के एच-रजिस्टर की ऑक्शन में अंतर की शिकायत मिली थी. दोनों मंडियों में गेट पास जारी करने की प्रक्रिया में भी अनियमितताएं पाई गईं.

फर्जी गेट पास पर कार्रवाई

नई अनाज मंडी, कनीना और सचिव-सह-ईओ मनोज पराशर और अनाज मंडी कोसली के सचिव-सह-ईओ नरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. करनाल में अलग-अलग आईपी का इस्तेमाल करके फर्जी गेट पास जारी करने की शिकायतें मिली थीं.

मार्केट कमेटी, करनाल के मंडी सुपरवाइजर हरदीप और अश्वनी, तथा ऑक्शन रिकॉर्डर सतबीर को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने मंडियों में पारदर्शी और निष्पक्ष खरीद सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं.

