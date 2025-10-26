Haryana

हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरोमणि नामदेव जयंती समारोह में की भागीदारी, पिछड़ा वर्ग और बेटी योजना के फैसलों की घोषणा

Haryana News :
हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरोमणि नामदेव जयंती समारोह में की भागीदारी, पिछड़ा वर्ग और बेटी योजना के फैसलों की घोषणा

फटाफट पढ़ें

  • CM नायब सिंह ने नामदेव जयंती पर फूल अर्पित किए
  • संत नामदेव के विचार पूरे समाज में फैलाए गए
  • पिछड़ा वर्ग और कौशल प्रशिक्षण की योजना की गई
  • बेटी योजना और छात्रवृत्ति लागू की गई सभी के लिए
  • जमीन और धर्मशालाओं के लिए बजट जारी किया गया

Haryana News : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में आयोजित संत शिरोमणि नामदेव जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि नामदेव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. समारोह में उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरोमणि नामदेव जी की जन्म जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती पर उपस्थित होना उनके लिए सौभाग्य की बात है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संत शिरोमणि नामदेव जी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे.

मुख्यमंत्री ने संत नामदेव और कल्याण पर जोर दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में फैली जातिवाद, छुआछूत और असमानता जैसी बुराइयों को मिटाने का काम परम संत नामदेव जी ने किया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संत परंपरा से प्रेरित होकर हम आगे बढ़ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार संत महापुरुषों के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रही है. साथ ही, क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया है, उन्होंने कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है.

हरियाणा पिछड़ा वर्ग और प्रशिक्षण

हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना के तहत प्रदेश में 30,555 शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया गया. प्रजापति समाज को प्रदेश के 1,700 गांवों में कारोबार के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई. साथ ही, डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है.

बेटी योजना और पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी फैसले

“आपकी बेटी, हमारी बेटी” योजना के तहत 5,64,000 परिवारों को प्रति बेटी 21,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा, पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त 1 नवंबर से जारी की जाएगी. हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग परिवारों को उनकी जमीनों के मालिकाना हक के दस्तावेज भी वितरित किए हैं. इसके अलावा, प्रदेश में किसी बड़े संस्थान का नाम संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा.

हरियाणा सरकार भिवानी, पानीपत और नारनौल में लोगों को जमीन दिलाने का भी काम करेगी. पुरानी धर्मशालाओं के रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री ने 31 लाख रुपये देने की घोषणा की. धर्मशालाओं में सोलर पैनल के लिए मुख्यमंत्री ने अलग से 20 लाख रुपये देने की भी घोषणा की.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

