विदेश

पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर अफगानिस्तान का पलटवार, 19 चौकियां कब्जे में, 55 पाक सैनिक ढेर

Ajay Yadav27 February 2026 - 7:50 AM
1 minute read
Pakistan Airstrike Retaliation :
पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर अफगानिस्तान का पलटवार, 19 चौकियां कब्जे में, 55 पाक सैनिक ढेर

Pakistan Airstrike Retaliation : पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के काबुल, कंधार और पक्तिया जैसे प्रमुख शहरों पर की गई एयरस्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने सीमा पर बड़े स्तर पर जवाबी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है. अफगान तालिबान सरकार के मुताबिक, अफगान बलों ने पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर कई चौकियों और सैन्य ठिकानों पर कब्जा किया और भारी नुकसान पहुँचाया.

अफगान रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा सीमा उल्लंघन और नागरिकों की मौत के प्रतिशोध में की गई. 26 फरवरी की रात लगभग 8 बजे अफगान सेना ने डूरंड रेखा के पास पक्तिका, पक्तिया, खोस्त और नंगरहार में एक साथ हमला किया. केवल चार घंटे में अफगान मुजाहिदीन ने पाकिस्तान के दो बड़े सैन्य छावनी और 19 चौकियों पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लिया, जबकि चार अन्य चौकियों से पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए.

55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए

इस झड़प में अफगानियों के अनुसार 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. कई शव अफगान बलों ने अपने कब्जे में ले लिए और कुछ सैनिकों को जिंदा बंदी बनाया. अफगान सेना ने इस दौरान पाकिस्तान का एक टैंक नष्ट किया और भारी मात्रा में आधुनिक हथियार व एक सैन्य वाहन भी कब्जे में लिया. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रात 12 बजे उनके चीफ ऑफ स्टाफ के आदेश पर यह कार्रवाई रोक दी गई.

ये भी पढ़ें- Toll Plaza से गुजरने वालों के लिए खुशखबरी, 340 रुपए में अनलिमिटेड टोल पास

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 February 2026 - 7:50 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of इजराइल में PM मोदी का दूसरा दिन, मृत यहूदियों को देंगे श्रद्धांजलि, डिफेंस डील पर बनेगी बात

इजराइल में PM मोदी का दूसरा दिन, मृत यहूदियों को देंगे श्रद्धांजलि, डिफेंस डील पर बनेगी बात

26 February 2026 - 1:52 PM
Photo of PM नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा में ‘गोल्डन होराइजन’ मिसाइल डील पर चर्चा तेज

PM नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा में ‘गोल्डन होराइजन’ मिसाइल डील पर चर्चा तेज

26 February 2026 - 9:03 AM
Photo of Flights Cancel : तूफान का कहर 11 हजार फ्लाइट कैंसिल, घरों की बिजली गुल

Flights Cancel : तूफान का कहर 11 हजार फ्लाइट कैंसिल, घरों की बिजली गुल

25 February 2026 - 4:02 PM
Photo of PM Modi के पहुंचने से पहले अमेरिका ने इजरायल में तैनात किए 11 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान, जानें वजह

PM Modi के पहुंचने से पहले अमेरिका ने इजरायल में तैनात किए 11 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान, जानें वजह

25 February 2026 - 3:24 PM
Photo of Trump ने भारत पर फोड़ा 126% टैरिफ का बम, किन कंपनियों पर कितना असर

Trump ने भारत पर फोड़ा 126% टैरिफ का बम, किन कंपनियों पर कितना असर

25 February 2026 - 11:46 AM
Photo of US Iran Dispute : ईरान ने 32,000 प्रदर्शनकारियों को मार डाला, न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम खत्म किया- ट्रम्प

US Iran Dispute : ईरान ने 32,000 प्रदर्शनकारियों को मार डाला, न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम खत्म किया- ट्रम्प

25 February 2026 - 11:02 AM
Photo of पाकिस्तान में 70 साल के हकीम बाबर ने 22 साल की युवती से की शादी, सवालों पर धर्म का दिया हवाला, हनीमून के लिए जाएंगे नीदरलैंड्स

पाकिस्तान में 70 साल के हकीम बाबर ने 22 साल की युवती से की शादी, सवालों पर धर्म का दिया हवाला, हनीमून के लिए जाएंगे नीदरलैंड्स

25 February 2026 - 10:59 AM
Photo of सिंगापुर में गूंजा ‘नए भारत’ का संदेश, CM योगी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित

सिंगापुर में गूंजा ‘नए भारत’ का संदेश, CM योगी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित

23 February 2026 - 6:47 PM
Photo of बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अभी भी जारी, हिंदू महिला के साथ हुई गैंगरेप

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अभी भी जारी, हिंदू महिला के साथ हुई गैंगरेप

23 February 2026 - 6:23 PM
Photo of ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी: तुरंत देश छोड़ें, पंजीकरण कराएं और दस्तावेज साथ रखें

ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी: तुरंत देश छोड़ें, पंजीकरण कराएं और दस्तावेज साथ रखें

23 February 2026 - 3:08 PM
Back to top button