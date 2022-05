America के टेक्सास में एक प्राइमरी स्कूल में तगड़ी गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस गोलीबारी की घटना में अबतक मृतकों की संख्या 19 से बढ़कर 21 तक पहुंच गई हैं। बता दें की इस घटना में 19 बच्चों के साथ कुल 21 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार टेक्सास के गर्वनर Greg Abbott ने बताया कि गोलीबारी की घटना टेक्सास के उवाल्डे शहर में हुई है। इसके साथ ही बता दें 18 वर्षीय शूटर ने मंगलवार को टेक्सास के एक प्राइमरी स्कूल में जमकर गोलियां बरसा डाली है। इसके साथ ही गर्वनर ने ये भी बताया की हमला करने के बाद शूटर ने खुद को भी गोली मार ली।

रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार Abbott ने बताया कि 18 साल के शूटर की पहचान सल्वाडोर रामोस के रूप में किया गया है। जानकारी के अनुसार वो America का नागरिक ही है। स्कूल में मौजूद CCTV कैमरे में साफ देखा गया की लड़का पहले अपनी गाड़ी से उतरता है और उसके हाथों में एक हैंडगन और बड़ी राइफल मौजद रहती है। बता दें इस स्कूल में 500 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे है। हालांकि ये स्कूल आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की पढ़ाई के लिए बनाया गया है।

Tonight, there are parents who will never see their child again. Parents who will never be the same.



To lose a child is to have a piece of your soul ripped away forever.



I ask the nation to pray for them — to give them strength in the darkness.