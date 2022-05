World Most Expensive Car: दुनिया में लग्जरी कारों की बात करे तो एक से बढ़कर एक कारें मौजूद हैं। विश्वभर में मौजूद कार कंपनियों में से एक Mercedes(मर्सिडीज) की कारें काफी ज्यादा महंगी होती है। लेकिन अब बता दें मर्सिडीज की एक कार Mercedes Benz 300 SLR दुनिया की सबसे महंगी कार बन गई हैं।

मर्सिडीज की रेसिंग कार Mercedes Benz 300 SLR को हाल ही में हुई एक नीलामी में 1105 करोड़ रुपए में बिक गई है। बता दें साल 1955 में मर्सिडीज बेंज 300 SLR को बनाया गया था। इसके साथ ही Mercedes Benz की इस कार ने साल 1962 में बनी Ferrari 250 GTOs को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें Ferrari GTOs को साल 2018 में 375 करोड़ रुपये में बेचा गया था।

दुनियाभर में रेसिंग कार के लिए प्रसिद्ध Mercedes Benz 300 SLR को Mona Lisa Of Cars (मोनालिसा) के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक रेसिंग कार के रूप में बनाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1960 के बाद से इस कार को रेसिंग के लिए बंद कर दिया गया था। इस कार में 3 लीटर का इंजन दिया गया हैं। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो ये 302 PS की है। इस कार की टॉप स्पीड 180 किमी प्रति घण्टे की है।

