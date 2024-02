Florida Flight Crash Plane falls on car moving on highway, creates ball of fire

Florida Flight Crash:

अमेरिका के फ्लोरिडा में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया कि विमान हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग (Florida Flight Crash) करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी टक्कर एक कार से हो गई। इसके बाद विमान आग का गोला बन गया। हाईवे पर जाम लग गया।

अचानक सड़क पर आ गिरा विमान

मिली जानकारी के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम फ्लोरिडा (Florida Flight Crash) में एक छोटा विमान हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था लेकिन दूसरे वाहन से टकराने के बाद उसमें आग लग गई और वह पूरी तरह जल गया। इस दुर्घटना में दो लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कुछ ही सेकंड में विमान ने एक कार को चकनाचूर कर दिया। कुछ चालकों ने विमान को नीचे आता देख खुद को दूर कर लिया था और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक फिल्मी सीन की तरह दिखाई दे रहा था। हम अपनी मौत से कुछ इंच ही दूर थे, वरना इसकी चपेट में हम भी आ जाते।

बताया गया कि यह बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 जेट विमान था। यह विमान ने कोलंबस, ओहियो में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से नेपल्स जा रहा था, इसमें पांच लोग सवार थे। दुर्घटना से पहले पायलट ने ATC से सम्पर्क कर बताया था कि जहाज का इंजन खराब हो गया है। पांच लोगों में से तीन को जिन्दा बचा लिया गया लेकिन दो लोगों की मौत हो गई है।

इस दुर्घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और फायरब्रिगेड समेत पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के काम में लग गईं। अब इस मामले की जाँच की जा रही है कि असल में दुर्घटना की मुख्या वजह क्या थी। सोशल मीडिया पर इस दुर्घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं।

