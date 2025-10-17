Punjab

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने वसीका नवीस को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

Ajay Yadav17 October 2025 - 3:42 PM
1 minute read
Punjab News :
विजिलेंस ब्यूरो ने वसीका नवीस को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

  • पंजाब विजिलेंस ने वसीका नवीस को पकड़ा
  • दीपक कुमार 30,000 रुपये रिश्वत में पकड़ा
  • शिकायतकर्ता ने रजिस्ट्री के बाद रिश्वत बताई
  • दो गवाहों की मौजूदगी में जाल बिछाया
  • भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज

Punjab News : राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को लगातार जारी रखते हुए, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पठानकोट के तहसील कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे एक वसीका नवीस (डीड राइटर) दीपक कुमार को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. विजिलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को पठानकोट जिले के गांव बंगोल के एक निवासी की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है.

रजिस्ट्री प्रक्रिया में रिश्वत की मांग

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने ब्यूरो से संपर्क कर आरोप लगाया कि जमीन खरीदने के बाद वह अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए उक्त वसीका नवीस से मिला. शिकायतकर्ता ने रजिस्ट्री की आवश्यक फीस वसीका नवीस को ट्रांसफर कर दी, जिसके बाद उसने रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करवा दी, लेकिन बाद में आरोपी ने 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग यह कहते हुए की कि तहसीलदार असली रजिस्ट्री के दस्तावेजो पर हस्ताक्षर तभी करेंगे जब रिश्वत की रकम दी जाएगी.

भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज

शिकायत की पुष्टि के बाद, अमृतसर रेंज की विजिलेंस ब्यूरो टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए वसीका नवीस को रंगे हाथों पकड़ लिया. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत विजिलेंस ब्यूरो थाना अमृतसर रेंज में मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

