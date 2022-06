सोशल मीडिया पर आजकल बहुत तरह के वीडियो तेजी से वायरल होते रहते है। कुछ वीडियो तो ऐसी होती है जिन्हें देखकर बहुत तरह के खुलासे भी हो जाते है। आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है। जहां पर गुनहगारों को उनकी किये कि सज़ा भी मिल जाती है। सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार बनता जा रहा है, जिसका उपयोग हर वर्ग के लोगों द्वारा किया जा सकता है।

बता दें आजकल बढ़ते अपराध को देखते हुए लोग अपने जेब में मौजूद एक छोटे हथियार से बड़े-बड़े दिग्गजों को भी ढेर कर दिया है। सोशल मीडिया के कारण कई लोगों की मदद भी हुई है। इसके जरीए कई बार लोगों को न्याय भी मिला है। बता दें सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी एक फूड डिलीवरी ब्वॉय को बीच सड़क पर थप्पड़ मार रहा होता है। तो आइए समझते की क्या है पूरा मामला।

Police excesses continues , what right does this police man have to slap and grab the cell phone ? @tnpoliceoffl @CMOTamilnadu this video is supposedly from an incident that took place in Coimbatore ! pic.twitter.com/3TPnoRI2mt