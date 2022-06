सोशल मीडिया पर आजकल बहुत तरह के वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाते है। कुछ वीडियो तो ऐसी होती है, जिन्हें देखकर लोग हैरान भी हो जाते है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो को देश के मशहूर उद्योगपति Harsh Goenka (हर्ष गोएनका) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किया हैं। सोशल मीडिया पर आनंद महिंद्रा कि तरह यह भी काफी एक्टिव रहते है।

इसके साथ ही वो हमेशा कुछ न कुछ शेयर करते ही रहते है। उनके द्वारा शेयर किए गए पोस्ट को देखने के बाद फैंस को हमेशा कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ऐसे में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। जिसे देखने के बाद आपको गर्मी का भयंकर एहसास होगा। तो आइए नज़र डालते है वायरल वीडियो के अंदर।

Look at our innovative spirit! Here is a person exploiting the heat outside and making dosa! 😀🤔#unique pic.twitter.com/hwcw0yJnS7