Punjab News : पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज राजपुरा (पटियाला) के सिविल अस्पताल में, जबकि परिवहन एवं जेल मंत्री सरदार लालजीत सिंह भुल्लर ने पट्टी शहर और विभिन्न गांवों में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत पंजीकरण अभियान की अगुवाई की. इस अवसर पर उन्होंने आम लोगों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लाभों की विस्तृत जानकारी दी और स्वास्थ्य कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया.

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना 22 जनवरी से पूरे पंजाब में लागू हो चुकी है. इस योजना के तहत पंजाब के लगभग 65 लाख परिवारों को कवर किया जा रहा है, जिससे करीब 3 करोड़ लोगों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का कार्ड अपने आप में एक नई पहल है, जो पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.

सरकार पहले ही भुगतान कर चुकी

स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा. सरकार द्वारा बीमा कंपनी को पहले ही राशि का भुगतान किया जा चुका है, ताकि आम लोग बिना किसी वित्तीय बोझ के उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें, उन्होंने बताया कि सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इस कार्ड के माध्यम से इलाज उपलब्ध कराया जाएगा.

कमजोर वर्ग को निजी अस्पताल सुविधा

परिवहन एवं जेल मंत्री सरदार लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि अब राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग निजी अस्पतालों में भी उपचार करवा सकेंगे, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि राज्य का कोई भी नागरिक आर्थिक कठिनाइयों के कारण गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे.

दवाइयां और डायग्नोस्टिक जांच मुफ्त

कैबिनेट मंत्री भुल्लर ने आगे बताया कि इस योजना के अंतर्गत सभी दवाइयों के साथ-साथ डायग्नोस्टिक जांच भी मुफ्त की जाएंगी, उन्होंने कहा कि इसके तहत नागरिकों को ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी सहित अन्य उन्नत चिकित्सा श्रेणियों में विशेष उपचार सेवाएं मिलेंगी, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना में अस्पतालों में इलाज की पूरी लागत के साथ-साथ डायग्नोस्टिक सेवाएं भी पूर्ण रूप से कवर की गई हैं, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का यह ऐतिहासिक कदम प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा.

