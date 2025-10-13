Punjab

बर्नाला में बंबीहा गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, छह पिस्तौल बरामद

Ajay Yadav13 October 2025
2 minutes read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • बर्नाला में बंबीहा गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार
  • गिरफ्तारियों के पास छह पिस्तौल बरामद
  • मारुति स्विफ्ट कार और 19 जिंदा कारतूस जब्त
  • आरोपी विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर सक्रिय
  • आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज, जांच जारी

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित बनाने के अभियान के तहत, पंजाब की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने बर्नाला पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में दविंदर बंबीहा गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके पास से छह पिस्तौल बरामद किए.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सन्दीप सिंह, (राजस्थान के हनुमानगढ़ टाउन निवासी) और सेखेर, हरियाणा के कैथल निवासी के रूप में हुई है. बरामद हथियोरों में एक PX5 पिस्तौल, एक 30 बोर पिस्तौल और चार 32 बोर पिस्तौल शामिल हैं, साथ में 19 जिंदा कारतूस भी मिले. पुलिस ने उनकी मारुति स्विफ्ट कार (PB01AX0945) भी जब्त की, जिसका उपयोग वे हथियारों की आपूर्ति और वितरण के लिए कर रहे थे.

बंबीहा गिरोह की हथियार योजना

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विदेशी हैंडलरों के निर्देशों पर कार्य कर रहे थे और इन हथियारों को बंबीहा गिरोह के फूट सोल्जरों तक पहुंचाकर राज्य में सनसनीखेज अपराध अंजाम देने की योजना बना रहे थे. मामले में पूरी सप्लाई चेन की पहचान और उसे तोड़ने के लिए आगे जांच जारी है.

बंबीहा गिरोह के आरोपियों को बर्नाला से गिरफ्तार

एडीजीपी एजीटीएफ पंजाब प्रमोद बैन ने ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए बताया कि पुलिस टीमों को बंबीहा गिरोह के हैंडलरों द्वारा राज्य में सनसनीखेज अपराध करने की साजिश के बारे में विशेष मानव और तकनीकी सूचनाएँ मिली थीं. तत्परता से कार्रवाई करते हुए, एजीटीएफ पंजाब की टीमों ने बर्नाला पुलिस के सहयोग से दोनों आरोपियों को बर्नाला बठिंडा मुख्य सड़क के पास, गांव धौला में ड्रेन के पास से गिरफ्तार किया. इस अभियान का नेतृत्व एजीटीएफ के इंस्पेक्टर विक्रम और CIA बर्नाला के इंस्पेक्टर बलजीत सिंह ने किया.

आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

एआईजी संदीप गोयल ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है. बर्नाला एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम ने कहा कि इस संबंध में पुलिस थाना रुरेके कलां में FIR नंबर 107, दिनांक 11.10.2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारी और बरामदगी की संभावना है.

