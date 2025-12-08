Dehradun News : देहरादून के भूठ गांव में घरों के निर्माण कार्य के लिए तीन राजमिस्त्री आए थे. ये लोग इलाके के राजकीय हाईस्कूल के एक कमरे में रहते थे. रविवार को जब कमरे का दरवाजा नही खुला तो आस-पास के लोगो को शक हुआ. और पुलिस को सूचना दी. सूचना पर नायब तहसीलदार सरदार सिंह राणा के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. जहां उन्हें कमरे के अदर से तेज LPG गैस की गंध महसूस हुई.

कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण पुलिस को दरवाजा तोड़कर कमरे में जाना पड़ा. अंदर जाकर पुलिस ने तीनों को अचेत अवस्था में पाया. उनके मुंह से झाग निकल रहा था और कमरे में गैस की तेज गंध फैली हुई थी. यह घटना जिले की त्यूणी तहसील के भूठ गांव में हुई.

दो सगे भाई समेंत तीन की मौत

पुलिस की जांच में पाया गया कि कमरे में रखा गैस सिलिंडर पूरी तरह खाली हो चुका था. आसपास के लोगो ने बताया की तीन-चार दिन पहले ही गैस सिलिंडर भरवाया गया था. प्रशासन इस घटना को गैस लीकेज से जोड़कर देख रहा है. मृतकों की पहचान प्रकाश और संजय के रुप में हुई, जो सगे भाई थे, जबति संदीप उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. तीनों बगल के गांव के निवासी है.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप