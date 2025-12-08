Uttarakhand

देहरादून के भूठ गांव में गैस लीकेज से तीन राजमिस्त्री की मौत, दो सगे भाई भी शामिल

Ajay Yadav8 December 2025 - 12:24 PM
1 minute read
Dehradun News :
देहरादून के भूठ गांव में गैस लीकेज से तीन राजमिस्त्री की मौत, दो सगे भाई भी शामिल

Dehradun News : देहरादून के भूठ गांव में घरों के निर्माण कार्य के लिए तीन राजमिस्त्री आए थे. ये लोग इलाके के राजकीय हाईस्कूल के एक कमरे में रहते थे. रविवार को जब कमरे का दरवाजा नही खुला तो आस-पास के लोगो को शक हुआ. और पुलिस को सूचना दी. सूचना पर नायब तहसीलदार सरदार सिंह राणा के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. जहां उन्हें कमरे के अदर से तेज LPG गैस की गंध महसूस हुई.

कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण पुलिस को दरवाजा तोड़कर कमरे में जाना पड़ा. अंदर जाकर पुलिस ने तीनों को अचेत अवस्था में पाया. उनके मुंह से झाग निकल रहा था और कमरे में गैस की तेज गंध फैली हुई थी. यह घटना जिले की त्यूणी तहसील के भूठ गांव में हुई.

दो सगे भाई समेंत तीन की मौत

पुलिस की जांच में पाया गया कि कमरे में रखा गैस सिलिंडर पूरी तरह खाली हो चुका था. आसपास के लोगो ने बताया की तीन-चार दिन पहले ही गैस सिलिंडर भरवाया गया था. प्रशासन इस घटना को गैस लीकेज से जोड़कर देख रहा है. मृतकों की पहचान प्रकाश और संजय के रुप में हुई, जो सगे भाई थे, जबति संदीप उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. तीनों बगल के गांव के निवासी है.

