तेजस्वी ने नीतीश और एनडीए पर हमला बोला

जनता अब बदलाव और नई सरकार चाहती है

वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहा समर्थन

बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप

गरीबी, पलायन और बदहाल व्यवस्था पर चिंता जताई

Tejashwi Yadav : तेजस्वी यादव ने कहा कि अब जनता पुरानी और असफल सरकार से छुटकारा चाहती और एक नए बिहार के निर्माण की दिशा में बदलाव लाना चाहती हैं. इस बार बिहार की जनता परिवर्तन का फैसला करेगी.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर हमला बोला है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है. अपने अधिकारों को अच्छी तरह समझती है. वोटर बचाव यात्रा को लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है. जो एक ऐतिहासिक आंदोलन बनता जा रहा है. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि इस यात्रा के दौरान बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत सामने आई है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में जनता मौजूदा सरकार को करारा जवाब देगी.

पढ़ाई और दवाई की व्यवस्था बिहार में बदहाल

नीतीश कुमार के मुसलमानों से पहली बार मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, कि इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बिहार की जनता एनडीए की असलियत को पहचान चुकी है. उन्होंने कहा कि राज्य में गरीबी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों का पलायन, बिहार में कोई निवेश नहीं, कारखाना नहीं, कोई शुगर मिल नहीं, जूट मिल चालू नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं, हताश हैं, कहीं लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, इस राज्य में पढ़ाई और दवाई की व्यवस्था चौपट हो चुकी है.”

यात्रा सासाराम से शुरू होकर आज मुंगेर पहुंचेगी

तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार की जनता जर्जर हो चुकी सरकार से छुटकारा चाहती है और एक नए, विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है. इस बार जनता बदलाव का मन बना चुकी है. तेजस्वी यादव ने यह बयान पटना में दिया है. बता दें कि एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा होगी. 17 अगस्त से सासाराम से यात्रा शुरू हुई है. आज लखीसराय से जमुई होते हुए यात्रा मुंगेर पहुंचेगी.

