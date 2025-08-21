Bihar

तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर बोला तीखा हमला, जानें क्या कहा

Ajay Yadav21 August 2025 - 10:37 AM
2 minutes read
Tejashwi Yadav :
तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर बोला तीखा हमला, जानें क्या कहा

फटाफट पढ़ें

  • तेजस्वी ने नीतीश और एनडीए पर हमला बोला
  • जनता अब बदलाव और नई सरकार चाहती है
  • वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहा समर्थन
  • बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप
  • गरीबी, पलायन और बदहाल व्यवस्था पर चिंता जताई

Tejashwi Yadav : तेजस्वी यादव ने कहा कि अब जनता पुरानी और असफल सरकार से छुटकारा चाहती और एक नए बिहार के निर्माण की दिशा में बदलाव लाना चाहती हैं. इस बार बिहार की जनता परिवर्तन का फैसला करेगी.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर हमला बोला है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है. अपने अधिकारों को अच्छी तरह समझती है. वोटर बचाव यात्रा को लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है. जो एक ऐतिहासिक आंदोलन बनता जा रहा है. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि इस यात्रा के दौरान बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत सामने आई है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में जनता मौजूदा सरकार को करारा जवाब देगी.

पढ़ाई और दवाई की व्यवस्था बिहार में बदहाल

नीतीश कुमार के मुसलमानों से पहली बार मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, कि इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बिहार की जनता एनडीए की असलियत को पहचान चुकी है. उन्होंने कहा कि राज्य में गरीबी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, लोगों का पलायन, बिहार में कोई निवेश नहीं, कारखाना नहीं, कोई शुगर मिल नहीं, जूट मिल चालू नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं, हताश हैं, कहीं लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, इस राज्य में पढ़ाई और दवाई की व्यवस्था चौपट हो चुकी है.”

यात्रा सासाराम से शुरू होकर आज मुंगेर पहुंचेगी

तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार की जनता जर्जर हो चुकी सरकार से छुटकारा चाहती है और एक नए, विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है. इस बार जनता बदलाव का मन बना चुकी है. तेजस्वी यादव ने यह बयान पटना में दिया है. बता दें कि एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा होगी. 17 अगस्त से सासाराम से यात्रा शुरू हुई है. आज लखीसराय से जमुई होते हुए यात्रा मुंगेर पहुंचेगी.

यह भी पढ़ें : मुंबई के लिए अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई समेत अन्य शहरों में भी खतरा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav21 August 2025 - 10:37 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of नवादा में तेजस्वी यादव का ऐलान, महागठबंधन की सरकार बनाएं…राहुल गांधी को बनाएंगे पीएम

नवादा में तेजस्वी यादव का ऐलान, महागठबंधन की सरकार बनाएं…राहुल गांधी को बनाएंगे पीएम

19 August 2025 - 4:19 PM
Photo of सीएम नीतीश कुमार ने 5353 अभ्यर्थियों को दिया रोजगार का सुनहरा मौका, बांटे नियुक्ति पत्र

सीएम नीतीश कुमार ने 5353 अभ्यर्थियों को दिया रोजगार का सुनहरा मौका, बांटे नियुक्ति पत्र

19 August 2025 - 2:42 PM
Photo of नवादा में राहुल गांधी का BJP नेताओं को जबरदस्त जवाब, मुस्कुराते हुए दिया ऐसा जवाब कि सब रह गए दंग

नवादा में राहुल गांधी का BJP नेताओं को जबरदस्त जवाब, मुस्कुराते हुए दिया ऐसा जवाब कि सब रह गए दंग

19 August 2025 - 12:19 PM
Photo of सीएम नीतीश कुमार ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान का किया व्यापक निरीक्षण

सीएम नीतीश कुमार ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान का किया व्यापक निरीक्षण

18 August 2025 - 3:19 PM
Photo of राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में विपक्षी एकजुट, पप्पू यादव ने चुनाव में धांधली का लगाया आरोप

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में विपक्षी एकजुट, पप्पू यादव ने चुनाव में धांधली का लगाया आरोप

18 August 2025 - 1:00 PM
Photo of सीएम नीतीश कुमार ने किया हीरो एशिया कप 2025 के शुभंकर ‘चांद’ और ट्रॉफी का भव्य अनावरण

सीएम नीतीश कुमार ने किया हीरो एशिया कप 2025 के शुभंकर ‘चांद’ और ट्रॉफी का भव्य अनावरण

18 August 2025 - 12:09 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आमने-सामने आए BJP-JDU, संसार पोखर के भूमिपूजन को लेकर हुआ विवाद

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आमने-सामने आए BJP-JDU, संसार पोखर के भूमिपूजन को लेकर हुआ विवाद

17 August 2025 - 7:11 PM
Photo of ‘क्या हमें किसी की बहू – बेटी के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?’, राहुल गांधी के आरोपों को लेकर EC का जवाब

‘क्या हमें किसी की बहू – बेटी के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?’, राहुल गांधी के आरोपों को लेकर EC का जवाब

17 August 2025 - 4:31 PM
Photo of ‘यह संविधान बचाने की लड़ाई…’, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से पहले बोले राहुल गांधी

‘यह संविधान बचाने की लड़ाई…’, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से पहले बोले राहुल गांधी

17 August 2025 - 2:22 PM
Photo of ‘कंस की तरह इनका…’, गिरिराज सिंह ने वोटर अधिकार यात्रा पर साधा निशाना

‘कंस की तरह इनका…’, गिरिराज सिंह ने वोटर अधिकार यात्रा पर साधा निशाना

17 August 2025 - 2:09 PM
Back to top button