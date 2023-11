Advertisement

Weather: राजधानी दिल्ली में बीते रात हुई बारिश की वजह से मंगलवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हवा में सुधार हुआ है। बारिश के वजह से मौसम हल्का सा साफ हुआ है। लेकिन अब भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI स्थिति खराब है। दिल्ली के लोधी रोड (Lodhi Road) लाल किला (Red Fort) इलाके में ड्रोन की मदद से कुछ वीडियो लिए गए। जिसे पता चलता है कि बारिश के वजह से प्रदूषण थोड़ा कम हुआ है।

इससे पहले बीते सोमवार की रात को बारिश और उत्तर-पूर्व दिशाओं से आ रही तेज हवाओं से पारा सामान्य से दो डिग्री नीचे गिर गया। मौसम विभाग के मुताबिक, रात 8:30 बजे तक सफदरजंग केंद्र (Safdarjung Center) में 7.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, पालम में यह आंकड़ा 2.3 मिमी दर्ज किया गया।

पूर्वानुमान है कि वातावरण में नमी की वजह से मंगलवार सुबह घना कोहरा छा सकता है। इससे तापमान में गिरावट हो सकती है। सोमवार को दिन में कुछ इलाकों में हल्की बूंदा-बांदी हुई। जबकि शाम सात बजे के बाद कई जगहों तक तेज बारिश दर्ज की गई।

#WATCH | Air quality in Delhi shows slight improvement with the rainfall it received yesterday, though it continues to remain poor. Drone visuals from the area around AIIMS.



(Visuals shot at 7:25 am) pic.twitter.com/ttdhKzqW8n