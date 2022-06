एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम India का इंतजार कर रहा है। 9 जून से भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की घरेलू टी-20 सीरीज शुरू होने जा रही है। पहला मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर टीम India की नजरें लगातार सबसे ज्यादा टी-20 मैच जीतने के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर होगी। भारत अभी तक लगातार 12 टी-20 मैच जीत चुका है, और अब टीम India फिलहाल अफगानिस्तान और रोमानिया के बराबर पर खड़ी है। बता दें कि टीम इंडिया अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टी-20 मुकाबला जीत जाती हैं तो वह लगातार 13 टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन जाएगी। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के आखिरी तीन मुकाबले जीते थे। इसके बाद टीम इंडिया ने तीन सीरीज ओर खेली जिसमें बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और वेस्टंइडीज से तीन-तीन मैचों सीरीज में बिना कोई मुकाबला जीती थी। यह कारनामा विराट कोहली की कप्तानी में किया गया था।

18-member #TeamIndia squad for the upcoming five-match Paytm T20I home series against South Africa.#INDvSA @Paytm pic.twitter.com/tK90uEcMov