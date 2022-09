एमएस धोनी की वजह से हुआ पठान का कैरियर बर्बाद, इस बात पर इरफान ने दिया यूजर को धांसू जवाब

क्रिकेट जगत से ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपको एहसास हो जाएगा कि कोई खिलाड़ी यूहीं नहीं सफलता के चरम पर पहुंच जाता है। बता दें कि इन दिनों लेजेंड्स लीग क्रिकेट खेला जा रहा है, जिसमें भारत के पूर्व क्रिकेटर्स खेलते हैं। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान लेजेंड्स लीग क्रिकेट में सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। इसी कड़ी में इरफान पठान के एक फैंस ने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया जिसका मानों बवाल ही मच गया।

“जब भी मैं इन लीग्स में इरफान पठान को देखता हूं, मैं एमएस धोनी और उनके प्रबंधन को और भी अधिक शाप देता हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में आखिरी सफेद गेंद वाला मैच खेला था। नंबर 7 के लिए परफेक्ट खिलाड़ी, कोई भी टीम उसको लेने के लिए मर जाए, लेकिन भारत ने जड्डू को खिलाया, यहां तक ​​कि बिन्नी को भी मौका दिया गया।”

ट्वीट सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया कि वो ट्वीट इरफान पठान के पास तक पहुंच गया फिर उसमें जो जवाब आया उसे सुन आपकी आंखें भी नम हो सकती हैं। तो देखिए ये ट्वीट

Every time i see Irfan Pathan in these leagues, i curse MS & his management even more…

I can’t believe, he played last white ball game at the age of just 29…

Perfect no. 7, any team would die for..

But India played Jaddu, even Binny 😭😭😭#LegendsLeagueCricket