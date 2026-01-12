Punjab Cold Wave : पंजाब में कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे का कहर जारी है. मौसम विभाग चंडीगढ़ के मुताबकि बठिंडा 1.6 डिग्री सैल्सियस तापमान के साथ पंजाब में सबसे ठंडा रहा. वहीं पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आकड़ों के मुताबिक 12 से 15 जनवरी तक ‘यैलो अलर्ट’ रहेगा और इसके बाद मौसम में सुधार देखने को मिलेगा. वहीं, पंजाब के बार्डर एरिया वाले कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है. आलम यह है कि ठंड का कहर पंजाब के हर हिस्से में नजर आ रहा है, वहीं, पटियाला की बात की जाए तो वहां का न्यूनतम तापमान 3.8 जबकि बठिंडा का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री रिकार्ड किया गया. पंजाब भर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास रिकार्ड हुआ है जोकि भारी ठंड बता रहा है.

जालंधर में 14 डिग्री का दिन-रात अंतर

जानकारो का कहना है कि धूप निकलने से फिलहाल दोपहर में मौसम सामान्य होने लगा है लेकिन जिला जालंधर के दिन और रात के तापमान में 14 डिग्री से अधिक अंतर देखने को मिल रहा है, इस तरह के मौसम में बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है. इसके चलते सावधानियां अपनाने की जरूरत है क्योंकि यह अंतर आम जनजीवन को बेहाल कर रहा है. दोपहर को धूप के दौरान लोग कपड़े कम कर देते है और शाम को कई लोग कपड़ों की संख्या बढ़ाना भूल जाते है जोकि ठंड लगने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है. इसलिए शाम के समय घरों से बाहर जाने वालों को अपना बचाव करने के प्रति गंभीरता दिखानी चाहिए.

जालंधर में सुबह-शाम ठंड जारी

वहीं, न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो सुबह और शाम को ठंड जारी रहेगा. इसके चलते 48 घंटों में न्यूनतम तापमान 1-2 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है. लगातार धूप लगने के चलते वातारण में घूल चुकी ठंडक कम होने लगेगी जिसके बाद धीरे-धीरे तापमान बढ़ेगा और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री तक पहुंच जाएगा. वहीं, अधिकतम तापमान भी बीस डिग्री तक पहुंच सकता है.

भारी ठंड के बीच लोहड़ी का पर्व आग जलाने के आनंद को और बढ़ा रहा है. ठंड के कारण शहर में लोग शाम को आग के चारों ओर बैठे नजर आ रहे हैं. वहीं, लकड़ी और कोयले का कारोबार भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि लोग गर्म रहने के लिए इनकी अधिक मांग कर रहे हैं.

