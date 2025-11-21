Bihar Politics : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में विभागों का नया बंटवारा कर दिया है। इस बंटवारे में सबसे अहम बदलाव यह है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार का नया गृह मंत्री नियुक्त किया गया है।

हमेशा नीतीश कुमार के पास रहता था गृह विभाग

इस निर्णय के साथ ही सम्राट चौधरी का राजनीतिक कद और बढ़ गया है। उल्लेखनीय है कि अब तक गृह विभाग हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहता था, लेकिन इस बार उन्होंने इसे खुद के बजाय सम्राट चौधरी को सौंपा। यह कदम बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव और मुख्यमंत्री के मंत्रियों पर भरोसे का संकेत माना जा रहा है।

इस नियुक्ति के बाद सम्राट चौधरी की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उन्हें राज्य के आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक मामलों का प्रमुख मंत्रालय संभालना होगा।

गौरतलब है कि 2024 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाया, तो शपथ के बाद पांच दिन तक बिहार के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया था। बीजेपी की मांग थी कि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय उन्हें दे दें, जबकि बदले में बीजेपी स्वास्थ्य और वित्त विभाग जेडीयू को दे सकती थी।

इस बार बदले राजनीतिक समीकरण

हालांकि, ‘सुशासन बाबू’ ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया और अपनी बात पर कायम रहे। लेकिन इस बार चुनाव परिणामों ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर उठ रहे सवालों को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार का समर्थन किया और अब पार्टी की चाहत थी कि नीतीश भी इस गठबंधन में कुछ उदारता दिखाएं। वहीं अब नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय को बीजेपी के हवाले कर दिया है, जो उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के हाथ में है।

