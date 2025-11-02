Punjab

विजिलेंस ब्यूरो ने वन विभाग के फॉरेस्टर को ₹15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

Shivam Singh2 November 2025 - 7:37 PM
2 minutes read
Punjab
विजिलेंस ब्यूरो ने वन विभाग के फॉरेस्टर को ₹15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

Punjab : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (VB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लगातार कार्रवाई के तहत आज वन विभाग माहिलपुर, जिला होशियारपुर में तैनात फॉरेस्टर सुरिंदरजीत पाल को ₹15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता, जो पिछले 10-12 वर्षों से लकड़ी काटने के व्यवसाय में है, ने यह शिकायत दर्ज करवाई थी।

उन्होंने बताया कि 11.10.2025 को शिकायतकर्ता और उसका साथी गुरविंदर सिंह उर्फ गोनी दिनभर का काम खत्म करके अपनी कार में गांव थीदन लौटे। शिकायतकर्ता ने अपनी कार अपने चाचा के प्लॉट में खड़ी कर दी। जबकि गुरविंदर सिंह कार में ही बैठा रहा, शिकायतकर्ता घर जाकर खाना लेने चला गया। लगभग एक घंटे बाद जब वह लौटा, तो गुरविंदर सिंह वहां नहीं था और कार से कई लकड़ी काटने के औज़ार गायब थे।

इसके बाद गांव के सरपंच हरप्रीत सिंह ने शिकायतकर्ता को बताया कि अमरजीत सिंह, रेंज ऑफिसर, वन विभाग माहिलपुर, 3-4 कर्मचारियों के साथ सरकारी वाहन में आए थे, और उन्होंने लकड़ी काटने के औज़ार जब्त कर लिए तथा शिकायतकर्ता को माहिलपुर स्थित वन विभाग कार्यालय में बुलाया।

इस पर शिकायतकर्ता सरपंच के साथ वन विभाग कार्यालय माहिलपुर पहुंचा, जहां रेंज ऑफिसर अमरजीत सिंह ने बताया कि सरकारी नहर क्षेत्र से पेड़ों की चोरी की गई है और उसके औज़ार वहीं मिले हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता से कहा कि उस पर ₹1,23,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने पेड़ वैध रूप से खरीदे थे, और चोरी के आरोपों से इंकार किया। इसके बावजूद अमरजीत सिंह ने उससे ₹31,000 की अवैध रिश्वत मांगी ताकि जब्त औज़ार वापस कर दिए जाएं।

शिकायतकर्ता ने अपनी असमर्थता जताई और केवल ₹2,000 देने की बात कही। अमरजीत सिंह ने यह राशि फॉरेस्टर सुरिंदरजीत पाल को देने को कहा। शिकायतकर्ता ने सरपंच की मौजूदगी में ₹2,000 सुरिंदरजीत पाल को दे दिए, और बाकी राशि 17.10.2025 को देने का समय तय हुआ।

बाद में शिकायतकर्ता फिर वन विभाग कार्यालय गया, जहां अमरजीत सिंह और सुरिंदरजीत पाल ने उससे ₹10,000 की एक और किस्त मांगी, जो उसने सुरिंदरजीत पाल को दे दी। शेष राशि 29.10.2025 को देने का तय हुआ।

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार, शिकायतकर्ता पैसे की व्यवस्था नहीं कर सका और तय तिथि पर कार्यालय नहीं गया। इसके बाद सुरिंदरजीत पाल ने उसे फोन कर शेष रिश्वत राशि मांगी। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह केवल ₹15,000 ही जुटा सकता है, जिस पर सुरिंदरजीत पाल ने सहमति जताई और उसे मिलने के लिए बुलाया। शिकायतकर्ता ने इस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के रूप में कर ली।

शिकायत की जानकारी मिलने पर, विजिलेंस ब्यूरो ने सत्यापन के बाद अमरजीत सिंह (रेंज ऑफिसर) और सुरिंदरजीत पाल (फॉरेस्टर) के खिलाफ मामला दर्ज किया।

विजिलेंस ब्यूरो की जालंधर रेंज टीम ने जाल बिछाकर सुरिंदरजीत पाल को ₹15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि दो सरकारी गवाह भी मौके पर मौजूद थे।

विजिलेंस ब्यूरो थाना, जालंधर रेंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की जांच जारी है, प्रवक्ता ने बताया।

ये भी पढ़ें : ‘आरजेडी और कांग्रेस, एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा देश का’, बिहार के नवादा में पीएम मोदी की हुंकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shivam Singh2 November 2025 - 7:37 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब विश्वविद्यालय का सिंडिकेट भंग करने के कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त की

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब विश्वविद्यालय का सिंडिकेट भंग करने के कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त की

2 November 2025 - 7:10 PM
Photo of गुरदासपुर पुलिस ने फिरौती से जुड़ी दो गोलीकांडों का खुलासा, दो आरोपी पिस्तौल सहित गिरफ्तार

गुरदासपुर पुलिस ने फिरौती से जुड़ी दो गोलीकांडों का खुलासा, दो आरोपी पिस्तौल सहित गिरफ्तार

2 November 2025 - 3:37 PM
Photo of लंबित मामलों के निपटारे के लिए गमाडा ने लगाया कैंप, पहले दिन 864 मामलों का निपटारा : कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां

लंबित मामलों के निपटारे के लिए गमाडा ने लगाया कैंप, पहले दिन 864 मामलों का निपटारा : कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां

2 November 2025 - 3:16 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के आठ महीने,1512 किलो हेरोइन सहित 34 हजार से अधिक नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के आठ महीने,1512 किलो हेरोइन सहित 34 हजार से अधिक नशा तस्कर गिरफ्तार

2 November 2025 - 3:08 PM
Photo of मुख्यमंत्री के ‘मिशन रोजगार’ के तहत अब तक 56 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरियां

मुख्यमंत्री के ‘मिशन रोजगार’ के तहत अब तक 56 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरियां

2 November 2025 - 2:50 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और तरुनप्रीत सौंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और तरुनप्रीत सौंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात

2 November 2025 - 2:44 PM
Photo of पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट भंग: शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया

पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट भंग: शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया

1 November 2025 - 7:46 PM
Photo of एसएचओ के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ब्यूरो के हत्थे चढ़ा एक शख्स

एसएचओ के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ब्यूरो के हत्थे चढ़ा एक शख्स

1 November 2025 - 5:23 PM
Photo of अमृतसर में नाबालिग समेत 7 तस्कर गिरफ्तार, 15 पिस्टल जब्त, पाकिस्तान स्थित हैंडलर से संपर्क में थे आरोपी

अमृतसर में नाबालिग समेत 7 तस्कर गिरफ्तार, 15 पिस्टल जब्त, पाकिस्तान स्थित हैंडलर से संपर्क में थे आरोपी

1 November 2025 - 4:36 PM
Photo of डीआईपीआर ने अतिरिक्त निदेशक हरजीत ग्रेवाल और उप निदेशक हरदीप सिंह को दी भावभीनी विदाई

डीआईपीआर ने अतिरिक्त निदेशक हरजीत ग्रेवाल और उप निदेशक हरदीप सिंह को दी भावभीनी विदाई

1 November 2025 - 3:19 PM
Back to top button