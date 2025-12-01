Punjab

पंजाब रोडवेज हड़ताल खत्म, कर्मचारियों की जायज मांगों पर सरकार ने दिया आश्वासन

Punjab News :
Punjab News : पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने रविवार (30 नवंबर) को परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के साथ लंबी बैठक के बाद हड़ताल वापस ले ली. इससे तीन दिन तक बाधित रही बस सेवाओं से परेशान यात्रियों को बड़ी राहत मिली.

तरनतारन जिले में मंत्री और पंजाब रोडवेज, पंजाब राज्य बस स्टैंड प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (पनबस) और पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद बस सेवाएं फिर से शुरू हो गईं. रविवार को यह बैठक करीब छह घंटे तक चली. मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि बस ड्राइवर और ऑपरेटर्स को आश्वासन दिया गया है कि उनकी जायज मांगों पर ध्यान दिया जाएगा.

बस योजना में हस्तक्षेप नहीं

परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान निलंबित किए गए कर्मचारियों को फिर से नियुक्त किया जाएगा, उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल कर्मचारी किलोमीटर-आधारित बस योजना में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे. इस योजना के तहत निजी ऑपरेटर बसें परिवहन विभाग को पट्टे पर देते हैं और उन्हें हर किलोमीटर के हिसाब से तय भुगतान मिलता है.

कर्मचारी कल्याण व बस सुधार

मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार सुचारु पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं सुनिश्चित करते हुए कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों को बातचीत के जरिये सुलझाया जा सकता है. वहीं, यूनियन के एक प्रतिनिधि ने बताया कि मंत्री ने निलंबित और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली का वादा किया है और 1,000 नयी बसें जोड़ने की प्रतिबद्धता जताई है. उन्होंने बताया कि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हिरासत में लिए गए कर्मचारियों को रिहा कर दिया जाएगा.

संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन और झड़पें

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों से काम पर लौटकर सरकार से बातचीत करने की अपील की थी, वहीं, उसी दिन पीआरटीसी ने 22 कर्मचारियों को बर्खास्त किया और कई को कारण बताओ नोटिस भेजा. प्रदर्शन से पहले, कई यूनियन नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिससे कई जगहों पर झड़पें हुई. संगरूर में हालात तब बिगड़े, जब कुछ मजदूर बसों पर चढ़ गए और उन्हें नीचे उतारने की कोशिश कर रहे पुलिस पर पेट्रोल फेंक दिया.

