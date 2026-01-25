Punjab Police : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसी बीच काउंटर इंटेलिजेंस (CI) अमृतसर ने एक अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तीन विदेशी पिस्तौल बरामद की है। यह जानकारी शनिवार को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

पिस्तौल, कारतूस समेत बाइक बरामद

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मणि (निवासी भगवानपुर, अमृतसर), सहजपाल सिंह (निवासी गांव विचोआ, अमृतसर) और दिलजनप्रीत सिंह (निवासी गांव शहजादा, अमृतसर) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से दो 9MM पिस्तौल और एक 30 बोर पिस्तौल के साथ 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा, हथियारों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर PB02ET8857) को भी जब्त किया गया है।

गैंगस्टरों के इशारे पर कर रहे थे काम

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विदेशी बैठे गैंगस्टरों के इशारे पर काम कर रहे थे, और इलाके में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ऑपरेशन की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस को इनपुट मिले थे, कि वांछित अपराधी मणि अपने साथियों के संग अवैध हथियारों के साथ घूम रहा है और किसी आपराधिक गतिविधि की तैयारी कर रहा है।

इसके बाद काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर की टीमों ने खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की और अमृतसर फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर गांव मुरादपुरा की ओर जाते समय आरोपियों को रोककर गिरफ्तार कर लिया।

In an intelligence-led operation, Counter Intelligence #Amritsar busts an illegal arms-smuggling module and apprehends three accused with the recovery of three foreign-made pistols and live cartridges.



Preliminary investigation reveals that the arrested accused were acting on… pic.twitter.com/CZHOECmoKw — DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) January 24, 2026

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी मणि अक्टूबर 2025 में थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC), अमृतसर में अवैध हथियार बरामद होने के बाद दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में भी पंजाब पुलिस द्वारा वांछित था। डीजीपी ने कहा कि मामले की आगे जांच जारी है ताकि हथियारों की पूरी सप्लाई चेन का पता लगाया जा सके, जिनमें संभावित सीमा पार (क्रॉस-बॉर्डर) कनेक्शन भी शामिल हैं।

इन धाराओं में मामला दर्ज

इस संबंध में थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में एफआईआर नंबर 4 दिनांक 23-01-2026 को आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 25(1)(a) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) के तहत दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें- पंजाब में सुरक्षा चाक चौबंद, 6 हजार पुलिसकर्मी तैनात, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप