Punjab

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 207वें दिन पंजाब पुलिस ने 321 ग्राम हेरोइन और 73 हजार रुपये ड्रग मनी सहित 52 नशा तस्कर गिरफ्तार

Ajay Yadav25 September 2025 - 2:35 PM
1 minute read
Punjab News :
'युद्ध नशों विरुद्ध' के 207वें दिन पंजाब पुलिस ने 321 ग्राम हेरोइन और 73 हजार रुपये ड्रग मनी सहित 52 नशा तस्कर गिरफ्तार

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में 207वें दिन 299 जगहों पर छापेमारी हुई
  • 52 तस्कर गिरफ्तार, 54 एफआईआर दर्ज
  • हेरोइन, भुक्की और ड्रग मनी जब्त की गई
  • 34 लोगों ने नशा छोड़ने का फैसला लिया
  • मुख्यमंत्री के आदेश पर रणनीति लागू हुई

Punjab News : राज्य से नशों के पूरी तरह खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए गए “युद्ध नशों विरुद्ध” के 207वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 299 जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद राज्य भर में 54 एफआईआर दर्ज कर 52 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 207 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 30,771 तक पहुँच गई है.

नशा मुक्त पंजाब के लिए कैबिनेट सब-कमेटी

इन छापों के नतीजे स्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 321 ग्राम हेरोइन, 13 किलो भुक्की, 320 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 73,100 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पी. को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं. पंजाब सरकार की ओर से नशों के खिलाफ लड़ाई की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई गई है.

34 लोगों ने नशा छोड़ने का निर्णय लिया

इस ऑपरेशन के दौरान 36 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 299 जगहों पर छापेमारी की, उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 321 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की. बताने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – इंफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (इडीपी) – लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 34 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राज़ी किया है.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav25 September 2025 - 2:35 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of केरल के खाद्य मंत्री जी.आर. अनिल ने पंजाब की मजबूत और पारदर्शी खरीद प्रणाली की प्रशंसा की

केरल के खाद्य मंत्री जी.आर. अनिल ने पंजाब की मजबूत और पारदर्शी खरीद प्रणाली की प्रशंसा की

25 September 2025 - 2:08 PM
Photo of पंजाब के किसानों को बड़ी सौगात: भगवंत मान सरकार बाँटेगी 2 लाख क्विंटल मुफ़्त गेहूँ बीज, जानिए पूरी योजना

पंजाब के किसानों को बड़ी सौगात: भगवंत मान सरकार बाँटेगी 2 लाख क्विंटल मुफ़्त गेहूँ बीज, जानिए पूरी योजना

25 September 2025 - 1:29 PM
Photo of महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मलोट में जरूरतमंदों को 15 ऑटो ई-रिक्शा वितरित किए

महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मलोट में जरूरतमंदों को 15 ऑटो ई-रिक्शा वितरित किए

25 September 2025 - 1:03 PM
Photo of अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि के बाद नवांशहर के भोरा गांव में कड़े प्रतिबंध, सूअरों की आवाजाही पर रोक, 23 नवंबर तक आदेश जारी

अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि के बाद नवांशहर के भोरा गांव में कड़े प्रतिबंध, सूअरों की आवाजाही पर रोक, 23 नवंबर तक आदेश जारी

25 September 2025 - 10:09 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने दी बड़ी राहत, नई ओ.टी.एस. स्कीम और व्यापार-निवेश में तेजी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने दी बड़ी राहत, नई ओ.टी.एस. स्कीम और व्यापार-निवेश में तेजी

24 September 2025 - 7:52 PM
Photo of पंजाब में किसानों के लिए बड़ी राहत: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फसल की समयबद्ध और सुचारू खरीद का वादा दोहराया

पंजाब में किसानों के लिए बड़ी राहत: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फसल की समयबद्ध और सुचारू खरीद का वादा दोहराया

24 September 2025 - 5:13 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ का कहर थमा, 57 मौतें और लाखों प्रभावित- मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने खोले राहत कार्यों के चौंकाने वाले आंकड़े

पंजाब में बाढ़ का कहर थमा, 57 मौतें और लाखों प्रभावित- मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने खोले राहत कार्यों के चौंकाने वाले आंकड़े

24 September 2025 - 3:45 PM
Photo of पंजाब में ऐतिहासिक स्वास्थ्य क्रांति: देश की पहली ए.आई. स्क्रीनिंग डिवाइस लॉन्च, कैंसर और दृष्टि दोष की जांच अब आसान

पंजाब में ऐतिहासिक स्वास्थ्य क्रांति: देश की पहली ए.आई. स्क्रीनिंग डिवाइस लॉन्च, कैंसर और दृष्टि दोष की जांच अब आसान

24 September 2025 - 3:44 PM
Photo of पंजाब में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई: 206वें दिन 78 गिरफ्तार, हेरोइन और गांजा बरामद

पंजाब में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई: 206वें दिन 78 गिरफ्तार, हेरोइन और गांजा बरामद

24 September 2025 - 3:04 PM
Photo of पंजाब बाढ़ पर बड़ा अपडेट: सभी राहत कैंप बंद, लाखों प्रभावित परिवारों की घर वापसी शुरू

पंजाब बाढ़ पर बड़ा अपडेट: सभी राहत कैंप बंद, लाखों प्रभावित परिवारों की घर वापसी शुरू

24 September 2025 - 12:41 PM
Back to top button