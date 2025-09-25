फटाफट पढ़ें

पंजाब में 207वें दिन 299 जगहों पर छापेमारी हुई

52 तस्कर गिरफ्तार, 54 एफआईआर दर्ज

हेरोइन, भुक्की और ड्रग मनी जब्त की गई

34 लोगों ने नशा छोड़ने का फैसला लिया

मुख्यमंत्री के आदेश पर रणनीति लागू हुई

Punjab News : राज्य से नशों के पूरी तरह खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए गए “युद्ध नशों विरुद्ध” के 207वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 299 जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद राज्य भर में 54 एफआईआर दर्ज कर 52 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 207 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 30,771 तक पहुँच गई है.

नशा मुक्त पंजाब के लिए कैबिनेट सब-कमेटी

इन छापों के नतीजे स्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 321 ग्राम हेरोइन, 13 किलो भुक्की, 320 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 73,100 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पी. को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं. पंजाब सरकार की ओर से नशों के खिलाफ लड़ाई की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई गई है.

34 लोगों ने नशा छोड़ने का निर्णय लिया

इस ऑपरेशन के दौरान 36 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 299 जगहों पर छापेमारी की, उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 321 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की. बताने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – इंफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (इडीपी) – लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 34 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राज़ी किया है.

